Agetran informa as interdições para o fim de semana

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta para as interdições que acontecerão no fim de semana. A orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada nesses locais de interdição e possam planejar outras rotas. Confira as interdições programadas.

05/04 e 06/04

Assembleia Legislativa do Mato Grosso Do Sul

Local: R. Itaparica entre R. Verdejantes e Av. Senhor do Bonfim, Bairro Novos Estados

Evento: Festa da Mocidade

Período: 16:00 às 20:00

06/04

Associação de Moradores do Conjunto Habitacional Nascente do Segredo

Local: Rua Domingos Nantes entre Rua Albatroz e Rua Edson Lima, Bairro Nascente do Segredo

Evento: Almoço dançante

Período: 13:00 às 18:00

06/04

Associação Maria Mãe da Providência

Local: R. Lindóia entre R. Professor Henrique Cirilo Corrêa e R. Dona Júlia Serra

Evento: Festa da Misericórdia

Horário: 18:00 às 23:00

06/04

Comunidade Indígena de Tarsila do Amaral

Local: R. Luz Del Fuego entre R. Santo Augusto e R. Me. Cristina

Evento: Bingo de arrecadação

Horário: 17:00 às 22:30

06/04

Dell Serviços Administrativos Ltda.

Local: Rua Joaquim Murtinho, 975, esquina com a Av. Fernando Correia da Costa, Bairro Itanhangá Park (Quadra Fiscal 009 Lote 001 Xa, Faixa De Rolamento À Direita – 50 Metros Em Frente Ao Imóvel Com Corredor Para Pedestre ).

Motivo: Demolição à frente do imóvel com uso de maquinário

Horário: 13:00 até 00:00

07/04

Dell Serviços Administrativos Ltda.

Local: Rua Joaquim Murtinho, 975, esquina com a Av. Fernando Correia da Costa, Bairro Itanhangá Park (Quadra Fiscal 009 Lote 001 Xa, Faixa De Rolamento À Direita – 50 Metros Em Frente Ao Imóvel Com Corredor Para Pedestre ).

Motivo: Demolição à frente do imóvel com uso de maquinário

Horário: Período Integral

Com informações do portal Prefeitura de CG .

