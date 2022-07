População aprova mudanças proporcionadas após a revitalização do Parque dos Poderes

Entrega oficial das obras que custaram mais de R$ 18 milhões vai acontecer neste sábado (30)

Por Camila Farias – Jornal O Estado MS.

Com mais de R$ 18 milhões investidos, em recapeamento das vias, construção de novas pistas de caminhada e ciclovias, as obras de revitalização do Parque dos Poderes, que começaram em junho de 2021, serão entregues no próximo sábado (30). Na região estão localizados os maiores órgãos estaduais e federais de Mato Grosso do Sul.

Segundo o governo do Estado, a revitalização do Parque dos Poderes incluiu o recapeamento de 110 mil m² de ruas, implantação de 4 quilômetros de pista de caminhada e corrida, 4,2 quilômetros de ciclovia no canteiro central, acessibilidade, paisagismo, 70 bancos de descanso, três estações de ginástica, reforma dos estacionamentos e instalação de 41 abrigos nos pontos de ônibus e de lixeiras, além da construção de um Centro de Apoio ao Usuário com banheiros masculinos, femininos e adaptado para pessoas com deficiência.

A reforma agradou a população que frequenta o local para a realização de exercícios e caminhadas, como a estudante Maria Augusta, 19 anos, que mesmo não sendo moradora da Capital, encontra no Parque um local tranquilo e arborizado para realização de suas atividades físicas.

“Eu acho que ficou excelente a revitalização aqui, pois conseguimos ficar bem perto da natureza então é bem legal essa iniciativa de ter um local voltado para as pessoas que fazem atividades físicas. Meus pais moram perto daqui e sempre que estou em Campo Grande eu venho”, disse Maria Augusta.

Já o economista Gilberto Carvalho, 74 anos, que mora próximo ao local há muitos anos, contou a reportagem do O Estado que acompanhou desde o início da movimentação para a reforma do local e se sente satisfeito em ver o trabalho finalizado e com isso ver que reduziu o risco, pois os carros passavam pelo local em alta velocidade. “Aqui ficou uma área de lazer e agora com uma velocidade limitada, pois aqui é um lugar muito movimentado e agora as pessoas podem caminhar com tranquilidade em uma área muito saudável”, destacou.

Apesar de todos os avanços que a revitalização proporcionou, a bióloga Mariana Stbile, 42 anos, e corredora amadora, frequenta o local há cerca de 5 anos e pontua que a segurança para os ciclistas ainda é um fator que a preocupa. “Eu só acho que ainda falta um pouco de segurança para as pessoas que praticam esporte aqui, principalmente os ciclistas, pois os carros não respeitam as leis de trânsito que protegem os ciclistas. Então eu penso que poderiam ser colocados mais radares, mais lombadas eletrônicas pensando nessa situação, inclusive porque aqui também é uma área de proteção ambiental então muitas vezes temos os animais que também atravessam as ruas e correm esse risco de atropelamento”, afirmou.

Para o capixaba Wheliton dos Santos, 27 anos, a falta de praia na Capital é compensada pela beleza e pela natureza presente no Parque dos Poderes que virou parte de sua rotina após a revitalização, ele explica que acha muito importante essa preocupação com a saúde da população, destinando uma área exclusiva para exercícios no local.

