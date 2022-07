Com grupos empresariais interessados, Rota Bioceânica está mais perto da realidade

Previsão é de que obras do corredor sejam concluídas em 2024

Por Izabela Cavalcanti e Alberto Gonçalves

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, viajou para São Paulo ontem (27) com o objetivo de apresentar mais detalhes da Rota Bioceânica à grupos empresariais interessados. O corredor ligará as cidades de Porto Murtinho e Carmelo Peralta (Paraguai).

“Nós estamos discutindo. Existem grandes grupos empresariais que já estão consolidados em Mato Grosso do Sul. Eu estou viajando para São Paulo porque eles querem conversar sobre a realidade da Rota. A programação da Rota, início da ponte, a conclusão das obras”, explicou Azambuja, durante coletiva.

“Estou levando uma apresentação, vou discutir com alguns grupos empresariais, para mostrar a realidade, o cronograma”, completou.

Conforme informações da Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), a previsão é que a ponte esteja pronta em 2024.

Competitividade

Ainda segundo Azambuja, após a conclusão da obra, a Rota vai mudar o patamar de competitividade do Estado. “Quando for concluída, mudará de patamar a competitividade logística de Mato Grosso do Sul. Nós vamos ter muito mais capacidade de gerar riqueza com custo menor”, destacou.

Rota

A Ponte Bioceânica terá um comprimento de 680 metros; duas pistas de rolagem de veículos de passeio e caminhões, com 12,5 metros de largura; e duas passagens nas laterais, com 2,5 metros cada uma. A obra será feita pelo consórcio Paraguai-Brasil composto pelas empresas Tecnoedill Constructora S.A, Cidade Ltda e Paulitec Construções.

O valor contratado é de 616.386.755,744 guaranis. Na época da licitação, o valor equivalia a quase meio bilhão de reais, a serem pagos pela Itaipu Binacional. Com extensão de 1.300 metros, a última etapa do projeto será a instalação do vão central, entre fevereiro e outubro de 2023.

Porto Murtinho

Segundo a Semagro, no pico da obra, devem ser empregadas 700 pessoas no município. Com isso, empreendedores já estão atentos às possibilidades de negócio nos setores de comércio e serviços.

Em 2021, Porto Murtinho atraiu R$ 11.725.339,83 em novos investimentos com recursos do FCO Empresarial. Já nos primeiros meses de 2022, dois empreendimentos do setor supermercadista já contrataram R$ 4.422.399,80 para implementação de um novo supermercado e ampliação de um dos estabelecimentos já em funcionamento na cidade.

Em abril deste ano, o titular da Semagro, Jaime Verruck, disse que estavam sendo debatidas as demandas sociais e que o município já estava se estruturando por meio da Secretaria de Saúde, além de reforço de investimento no hospital e em ambulância.

