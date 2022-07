Descubra as soluções que os agricultores estão usando para crescer cada vez mais

O Sicredi oferece opções de investimentos e vantagens para alavancar o agronegócio

O agronegócio é um dos principais pilares da economia brasileira, e o Sicredi tem orgulho em poder contribuir para os excelentes resultados que a produção e a indústria rural têm alcançado. Essa parceria de sucesso entre trabalhadores do segmento agro e o Sicredi traz benefícios para toda a sociedade, gerando emprego e renda e levando alimento para a mesa de milhões de brasileiros.

O Dia do Agricultor (28) também é uma excelente oportunidade de celebrar essa união. Sabendo da grande importância da automatização do plantio, cultivo e colheita, o Sicredi oferece soluções que permitem ao associado a fazer a compra de máquinas agrícolas de forma planejada e com custo reduzido, incluindo desde tratores até caminhões para o transporte da colheita.

Além disso, existem também opções para proteger, tanto os equipamentos, quanto a própria safra ou plantação das situações adversas que podem acontecer. Assim, o produtor consegue cobrir o prejuízo em caso de acidentes, desastres naturais ou pragas, por exemplo.

As cartas de crédito do Sicredi também podem ser utilizadas por quem pretende investir em energia solar. Essa é uma maneira inteligente e econômica de garantir estabilidade no fornecimento energético. Ainda pode proporcionar vantagens fiscais, como descontos em taxas e tributos, por se tratar de uma fonte de energia limpa e renovável.

Mas não para por aí. Ao se tornar um associado do Sicredi, você pode se beneficiar da divisão de resultados da sua cooperativa e participar de decisões sobre os investimentos coletivos. E mais, você também pode ter acesso a diversas outras soluções financeiras, como conta corrente, cartões, linhas de crédito, poupança e muito mais. Além, é claro, de participar de várias palestras e encontros voltados para o público agro.

Ficou interessado? Então conheça mais sobre os benefícios de cooperar com o Sicredi. Basta visitar uma agência ou acessar o site sicredi.com.br. Aproveite as vantagens que a gente só conquista quando investe junto!

