Governo assina contrato para criar espaço de convívio no Parque dos Poderes

Com investimento de R$ 1.842.310,17, o Governo do Estado assinou contrato para a construção do espaço múltiplo uso, no Parque dos Poderes. O extrato de contrato com a empresa que vai executar a obra foi publicado no DOE (Diário Oficial do Estado) desta quarta-feira (29).

O espaço será erguido em uma área do Governo do Estado localizada na esquina da Avenida do Poeta com a rua Gardênia, próximo ao quartel do Corpo de Bombeiros e foi projetado para dar suporte aos frequentadores e visitantes do Parque dos Poderes, destino de quem pratica esportes ou busca um local para passeio em meio à natureza.

Entre as principais intervenções, o local vai dispor de espaço de convívio com banheiros, fraudário, playground, bebedouros para pessoas e pet’s, bicicletário, estacionamento para carros e motos.

Uma das salas que serão construídas no local será destinada ao Detran (Departamento Estadual de Trânsito) que presta suporte principalmente durante as atividades do projeto “Amigos do Parque”, aos finais de semana.

A obra no Parque dos Poderes será executada com recursos próprios do Governo do Estado e deverá ser concluída dentro do prazo de 180 dias, contados da data da ordem de serviços que deve ser expedida nas próximas semanas.

Revitalização

O espaço multiuso chega junto com a primeira revitalização que o Parque dos Poderes recebe desde a sua criação, em 1982. Com investimento de mais de R$ 18 milhões, o complexo foi completamente restaurado.

A região foi contemplada com recapeamento de vias, troca de pontos de ônibus, instalação de ciclovias e pista de caminhada, reforma dos estacionamentos e intervenções que garantem acessibilidade, entre outras melhorias que deixaram o local mais moderno e bonito.

