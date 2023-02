Políticos e amigos se despedem de Therezinha Trad

Políticos e amigos se despediram nesta quinta-feira (23), durante o velório da Professora aposentada e matriarca da família Trad, Thereza Mandetta Trad, 86 anos, que repentinamente faleceu na quarta-feira de cinzas (22), devido um aneurisma cerebral e surpreendeu a todos que foram prestar as últimas homenagens.

Amigos e políticos começaram a chegar por volta das 10h e com muita tristeza pela perda repentina lamentaram a partida de Therezinha, como era carinhosamente chamada por todos. Sua sabedoria em conduzir a família e alegria foram citadas várias vezes. Todos estavam surpresos com a notícia da partida prematura.

Carlão contou que era muito próximo ao deputado federal Nelson Trad (PSD), e frequentou a casa da família destacou que ela sempre foi a fortaleza da Casa. “Vejo com muita tristeza, afinal ela foi quem acompanhou a trajetória política do marido na década de 90 e também participou da carreira dos filhos. Eles tem uma história muito forte, como os “Mandetas”, estiveram legislando na Câmara optei em suspender a sessão em respeito ao falecimento dela, e com muita tristeza venho prestar minhas homenagens a família”, destacou o presidente da Casa de Leis da Capital, Carlos Augusto Borges (PSB).

O vereador companheiro de partido do ex-prefeito e filho de Therezinha, Marquinhos Trad também esteve presente e falou desta partida. “Matriarca da família viemos dar o nosso apoio ao Marquinhos, Fábio e Nelsinho e toda família. Todos consternados e o nosso presidente decidiu cancelar a sessão em nome do que ela representa para todos em Campo Grande” Beto Avelar (PSD).

“Partida dessa natureza, é muito ruim. É uma perda para o Mato Grosso do Sul, como mãe de senador, prefeito, deputados e acredito que a perda é para todos nós” Ayrton Araújo (PT).

O vereador Ademir Santana lembrou da importância da educadora. “Grande educadora, ela faz parte da história da família tradicional, desde o avô deles, o pai como deputado federal e depois os filhos, nós neste momento devemos prestar nossas homenagens a esta família que tanto prestou para nossa sociedade”, explicou Ademir Santana (PSDB).

“É triste porque sabemos que todos vão partir e ela estava firme, forte mas é um momento para refletirmos de cuidar dos nossos pais, mães e ela tinha um coração imenso e gostava de cuidar das pessoas. Não entendemos os planos dos homens mas a última palavra vem do céu. ” vereador Silvio Pitú.

O presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro (PP), em razão ao luto oficial suspendeu a sessão retornando na próxima terça-feira e desejou que Deus em sua infinita bondade, conforte amigos, familiares e a receba em seus braços.

Usando de sua rede social o deputado estadual, Pedro Pedrossian Neto também prestou homenagens a matriarca da família Trad. “Amanhecemos com uma notícia triste hoje. A professora Therezinha Mandetta Trad, matriarca da família Trad, faleceu aos 86 anos, em Campo Grande. Presto meus sentimentos e minha solidariedade aos familiares por essa perda. Nesta manhã, apresentaria uma moção de pesar na sessão, na Assembleia Legislativa, homenagem que foi assinada pela Casa. A sessão foi ‘levantada’ e o luto oficial decretado. Que Deus a receba e conforte o coração dos familiares.”, homenageou o deputado.

De forma unânime os familiares destacaram a sua força, gentileza e alegria. “Ela era a mais sábia de todos. Falam do Nelson, do Marcos, do Fábio, mas ela era quem conduzia os caminhos, reunia dentro da casa e do ventre dela saíram dois prefeitos, um deputado federal um senador. Deus sabe o que faz. “, lamentou Marquinhos Trad (PSD).

“Ela sempre foi a alegria da família, ponto de apoio, equilíbrio e ela partiu sem que agente pudesse imaginar que isto aconteceria e que Deus na sua infinita bondade possa recebe.la e a certeza que um dia iremos nos reencontrar”, lamentou o senador Nelsinho Trad.

“Ela viveu uma vida boa, esteve com os filhos aos netos e bisnetos. Educou com muito carinho e todos os que foram até ela. Ela viveu uma boa e viu os filhos terem suas famílias e sempre foi uma professora fora e dentro da casa. Ela era o ponto de convergência da família e sentiremos muito sua partida e ausência física mas o amor que ela plantou em nossos coração permanecerá. Ela estava bem, e ontem como se desligasse da tomada partiu para os braços do pai. E hoje devasta a alma da gente e só quem perdeu sabe a profundidade da dor. Mas seguiremos os exemplos dela”, declarou o ex-deputado Fábio Trad.

“Ela estava muito bem. Super saudável, fez todos os exames. Amava o carnaval e teve um aneurisma tronco cerebral na casa dela. Ela amava o carnaval ,nasceu em 12 de fevereiro e faleceu na quarta-feira de cinzas, do pó eu vim e do pó eu irei. A maior lembrança é quando eu ficava muito preocupada, sou totalmente diferente dela, e agora não terei mais esta pessoa que passava a alegria e otimismo em nossos corações, e seus últimos dias foi de muita alegria”, Fátima Trad.

“Ela era uma pessoa incrivelmente feliz e deixa este legado da felicidade” resumiu o neto Nelson Trad neto, filho do senador Nelsinho.

Ela deixa também 19 netos e 10 bisnetos.

