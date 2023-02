Matriarca da família, Therezinha Trad morre aos 86 anos

Professora aposentada e matriarca da família Trad, Thereza Mandetta Trad morreu na noite desta quinta-feira (22), aos 86 anos. Informações preliminares indicam que a morte teria ocorrido por um aneurisma cerebral, mas amigos e familiares relataram que os exames estavam em dia e que ela não aparentava estar mal.

Therezinha, como era carinhosamente chamada, atuou como professora e foi casada por 51 anos com o ex-deputado federal Nelson Trad, que morreu em 2011. Matriarca da família, Thereza é mãe do senador Nelsinho Trad (PSD), do ex-prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad e do ex-deputado federal Fábio Trad. Também é avó do vereador Otávio Trad.

Por meio das redes sociais, o ex-deputado Fábio Trad lamentou o falecimento da mãe.

“Comunico – com o coração dilacerado – o falecimento de minha mãe, a Professora Therezinha Mandetta Trad. Fez da sua vida um livro inspirador. Cinco filhos. 19 Netos e 10 bisnetos. Sempre positiva. Sempre! Sorriu as alegrias de todos nós e suportou com muita dignidade os revezes da vida política de meu pai e dos filhos. Só tenho a agradecer a ela pelos ensinamentos e o exemplo. Continuarei a segui-los porque é assim que se perpetua a memória de quem se ama e admira. Olha mãe, vou ficar aqui agora neste mundo te olhando todos os dias. Abrace forte meu pai e fiquem tranquilos quanto a nossa unidade, que eu sei que você e ele sempre pregaram. Só acho que você poderia ter ficado mais conosco. Não deveria ir agora não. Te amo e acho que a morte é uma radicalidade incompatível com o amor verdadeiro. Preciso de você sempre, mãe”, escreveu.

O velório será a partir das 8h30 e o sepultamento às 16h, no Cemitério Parque das Primaveras.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.