Brasil recebe Porto Rico e pode garantir vaga no Mundial

Na noite desta quinta-feira (23), a seleção masculina de basquetebol terá a chance de garantir uma vaga na Copa do Mundo de Basquete 2023, competição que garante vagas à Olimpíada de Paris no ano que vem. O país enfrenta Porto Rico, às 19h30 (horário de Brasília), no Ginásio Arnão, em Santa Cruz do Sul (RS), no primeiro dos dois jogos da última janela das eliminatórias para o Mundial.

O outro jogo será contra os Estados Unidos, no próximo domingo (26), às 21h10, no mesmo local. A vitória em qualquer um dos confrontos assegura a ida do Brasil ao Mundial.

Os três primeiros colocados na última janela das eliminatórias se classificam para a Copa do Mundo, programada para começar em 25 de agosto na Indonésia, Japão e Filipinas. O Brasil é o atual segundo colocado do Grupo F das eliminatórias, atrás apenas dos Estados Unidos (veja classificação abaixo). Se ganhar os dois confrontos em Santa Cruz do Sul, a seleção termina na liderança do Grupo F e levará vantagem no sorteio das chaves do Mundial.

Para Gustavo De Conti, técnico da seleção, o apoio da torcida será um incentivo a mais para a equipe conquistar a tão sonhada classificação. “A equipe ganhou uma nova mentalidade após a Copa América, em setembro. Ali tivemos 22 dias de preparação, e os jogadores conseguiram entender a dinâmica. Fomos crescendo, chegamos ao vice-campeonato e na última janela, em novembro, fizemos dois grandes jogos contra EUA e México. Queremos seguir essa evolução, fomos muito bem recebidos em Santa Cruz do Sul e queremos devolver esse carinho”, avaliou De Conti.

O treinador convocou 15 jogadores para a última janela das Eliminatórias. O grupo reúne desde atletas experientes que já competiram nos Jogos de Londres 2012 e Rio 2016 (Vitor Benite, Marcelinho Huertas e Rafael Hettsheimeir), como jogadores mais jovens como Yago Mateus, Georginho e Gui Santos.

A escalação para o embate contra Porto Rico, com 12 jogadores, será definida por De Conti momentos antes da partida.

Com informações da Agência Brasil

