Câmara e Assembleia adiam sessões em respeito a morte de Therezinha Trad

Em respeito a morte da professora Therezinha Mandetta Trad, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) e Câmara Municipal de Campo Grande, decretaram luto oficial e adiaram as sessões ordinárias previstas para essas quinta-feira (23).

A sessão da Alems chegou a ser iniciada, mas foi suspensa a pedido do deputado estadual Londres Machado (PP). “Com pesar que quero comunicar o falecimento da Therezinha nesta noite. Tendo em vista que o senador Nelson Trad e Marquinhos Trad foram deputados nesta Casa de Leis, requeiro, ouvindo o plenário, que a sessão seja levantada”, disse Londres.

A proposta foi acatada pela Mesa Diretora e plenário com base no Artigo 116 do Regimento Interno.

Na ocasião, o presidente da Casa, Gerson Claro (PP), apresentou uma moção de pesar e lamentou o ocorrido. “A Assembleia Legislativa lamenta com profundo pesar o falecimento da professora Therezinha Mandetta Trad, manifestando o nosso pêsame em nome do Poder Legislativo Estadual e prestando toda nossa solidariedade aos familiares. Matriarca da família Trad, Terezinha fez da sua vida um livro inspirador. Teve cinco filhos, 19 netos e um bisneto. Seu legado e realizações em prol da educação sul-mato-grossense é a razão do reconhecimento desta Casa de Leis, que representa o povo. Que a luz e o amor divino pairem sobre quem sofre essa imensurável perda e os console e dê serenidade para atravessar esse momento”, desejou o presidente.

Em nota, parlamentares da Câmara Municipal lamentaram o falecimento e decretaram luto oficial de três dias.

“É com muito pesar que a Câmara Municipal de Campo Grande comunica luto oficial por três dias devido ao falecimento da professora Therezinha Mandetta Trad, aos 86 anos, ocorrido na noite de quarta-feira (22), em Campo Grande. Em sinal de respeito, a sessão ordinária desta quinta-feira (23) foi adiada. As bandeiras da sede do Legislativo ficarão hasteadas a meio mastro”.

Presidente da Casa de Leis, vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, esteve presente no velório e lamentou a perda.

“Vejo essa perda com muita tristeza, ela acompanhou Nelson Trad em sua trajetória politica e via como ela era importante na vida politica dele e dos filhos, tinha um respeito muito grande pelo Legislativo municipal porque a família Mandetta também fez parte dele, então cancelamos a sessão em homenagem à partida dela”, destacou o vereador.

Falecimento

Professora aposentada e matriarca da família Trad, Thereza Mandetta Trad morreu na noite desta quinta-feira (22), aos 86 anos. Informações preliminares indicam que a morte teria ocorrido por um aneurisma cerebral, mas amigos e familiares relataram que os exames estavam em dia e que ela não aparentava estar mal.

Therezinha, como era carinhosamente chamada, atuou como professora e foi casada por 51 anos com o ex-deputado federal Nelson Trad, que morreu em 2011.

A professora é mãe de Fátima, Maria Thereza, do senador Nelsinho Trad, ex-prefeito de Campo Grande e ex-vereador, que presidiu a Câmara Municipal de 2001 a 2004; do ex-prefeito da Capital, Marquinhos Trad e também ex-vereador e do ex-deputado federal Fabio Trad. Ela deixa 19 netos e 10 bisnetos.

Com informações da repórter Juliana Brum.

