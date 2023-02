Projeto de Biogás da Adecoagro é premiado por Ministério

A Companhia, que há quatro anos consecutivos tem suas boas práticas chanceladas pelo Selo Mais Integridade, foi destaque na categoria Sustentabilidade em 2023

O Projeto de Biogás desenvolvido pela Adecoagro no Brasil foi destaque na categoria Sustentabilidade do Selo Mais Integridade, realizado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. A premiação reconhece as boas práticas de integridade desenvolvidas por empresas do agronegócio sob a ótica da responsabilidade social, sustentabilidade e ética.

Renato Junqueira Santos Pereira, vice-presidente de Açúcar, Etanol e Energia, e Leonardo Berridi, vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios, representaram a Adecoagro na solenidade e receberam o troféu do secretário-executivo do Ministério da Agricultura e Pecuária, Irajá Lacerda, e de André de Paula, Ministro de Pesca e Aquicultura, nesta terça-feira, 14 de fevereiro de 2023.

Os executivos destacam o potencial do setor sucroenergético brasileiro como um dos principais líderes do mundo, da transição energética a partir da produção de energias renováveis. “Acreditamos e investimos em pesquisas para o desenvolvimento de novas matrizes energéticas sustentáveis e o biogás oferece importantes contribuições para um futuro baseado em energia limpa”, destacam os executivos.

O prêmio é pioneiro entre os ministérios do governo federal na implementação de um selo setorial e neste ano trouxe como inovação a premiação das boas práticas nos temas voltados para integridade, ética, responsabilidade social e sustentabilidade e também pelas primeiras cooperativas do agronegócio.

O Secretário Executivo do MAPA, Irajá Lacerda, destacou o avanço da administração pública e que o MAPA teve um destaque especial e uma agenda no cenário e que a gestão será marcada por reforçar os pilares que envolvem a governança e o fortalecimento da integridade.

Desde a primeira edição do Selo Mais Integridade, as boas práticas da Adecoagro são chanceladas pelo MAPA. Em 2022, pelo quarto ano consecutivo, a Companhia recebeu o Selo Amarelo, renovando para o biênio 2022-2024 o reconhecimento do compromisso da Companhia com a integridade, com ética e com a sustentabilidade.

De acordo com o MAPA, para receber o selo, a organização precisa comprovar que adota um programa de compliance, código de ética e conduta, canais de denúncia efetivos, ações com foco na responsabilidade social e ambiental e promover treinamentos para melhoria da cultura organizacional, além de ter ações de boas práticas agrícolas enquadradas nas metas de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

O evento contou com a participação do secretário-executivo do Ministério da Agricultura e Pecuária, Irajá Lacerda, representando o Ministro da Agricultura Carlos Fávero; o Ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinícius de Carvalho; o presidente da Apex-Brasil, Jorge Viana; o Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Deputado Pedro Lupion. Ao todo, 11 empresas receberam premiação pela primeira vez, representada pelo Selo Verde, e 16 alcançaram a renovação do certificado, representada pelo Selo Amarelo.

Sobre a Adecoagro

Com sede em Luxemburgo e acionistas em todo o mundo, a Adecoagro (NYSE: AGRO) é um dos principais produtores de alimentos e energia renovável da América do Sul, presente em três países. No Brasil desde 2004, a Companhia atua na produção de açúcar, etanol e cogeração de energia elétrica com três unidades industriais: Usina Monte Alegre (MG) e o cluster formado pelas usinas Angélica e Ivinhema, ambas no Mato Grosso do Sul.

Juntas, elas possuem capacidade de moagem de 13,7 milhões de toneladas de cana por safra. Reunindo mais de 6.762 colaboradores e colaboradoras no Brasil (janeiro de 2023), a Adecoagro caracteriza-se por um modelo de baixo custo de produção, alta flexibilidade e processos inovadores, sendo reconhecida como uma das mais competitivas do segmento sucroenergético mundial. Para mais informações, consulte nosso site www.adecoagro.com/pt

