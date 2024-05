Temperaturas elevadas predominam em MS e semana será de calor intenso

Mato Grosso do Sul deve enfrentar uma semana com altas temperaturas, conforme prevê a meteorologia. A onda de calor que se estabeleceu sobre o Estado desde o fim do mês de abril, deve persistir até o final da semana, elevando os termômetros a valores superiores a 30ºC.

De acordo com os meteorologistas, a onda de calor é caracterizada por temperaturas que excedem 5ºC acima da média esperada para o período, mantendo-se nesse patamar por cinco dias consecutivos ou mais.

Em Campo Grande, a segunda-feira (6) iniciou com céu claro e uma temperatura mínima de 22ºC. A máxima prevista para a Capital é de 32ºC, com a tendência de que os valores se mantenham próximos a 33ºC ao longo da semana.

Nos municípios da região pantaneira, as temperaturas são ainda mais elevadas. Aquidauana e Coxim devem registrar máximas de 34ºC, Porto Murtinho alcançará os 35ºC, enquanto Corumbá enfrentará um calor de 36ºC. No sul do Estado, Ponta Porã deverá atingir os 31ºC e Dourados os 33ºC.

Entre as cidades que também devem registrar altas temperaturas neste início de semana, estão São Gabriel do Oeste e Costa Rica, que terão máximas de 31ºC, seguidas por Bonito e Paranaíba com 32ºC. Já Três Lagoas, Ivinhema, Naviraí, Maracaju, Água Clara e Nova Alvorada do Sul enfrentarão o calor de 33ºC. Por fim, Nova Andradina e Rio Brilhante terão máximas de 34ºC.

Diante desse panorama, a recomendação de especialistas em saúde é que a população fique atenta às medidas de prevenção para evitar problemas relacionados ao calor excessivo, como a desidratação e a insolação. É aconselhável manter-se hidratado, evitar exposição prolongada ao sol nos horários de pico e buscar ambientes frescos e arejados sempre que possível.

Com informações do Inmet.

