Funsat oferece mais de 2 mil oportunidades de emprego nesta semana

A cidade de Campo Grande inicia a semana com uma boa notícia para quem está em busca de oportunidades de trabalho. A Fundação Social do Trabalho (Funsat) intermediou a abertura de 2.022 vagas em diversos setores, oferecendo uma ampla gama de possibilidades para os profissionais da região.

Entre as vagas em destaque, há oportunidades para diferentes perfis profissionais, desde técnicos especializados até trabalhadores de serviços gerais. A diversidade das vagas demonstra a variedade de demandas do mercado de trabalho local.

Os cargos disponíveis incluem açougueiro, administrador, ajudante de eletricista, ajudante de motorista, analista fiscal, atendente de balcão, auxiliar de cozinha, auxiliar de garçom, auxiliar em saúde bucal, balanceador, caçambeiro, chaveiro, contador, cozinheiro geral e eletricista auxiliar, entre outros.

Além disso, há oportunidades para estoquistas, frentistas, jardineiros, mecânicos de bicicletas, motofretistas, operadores de caixa, operadores de vendas, pedagogos, pedreiros, salgadeiros, soldadores, sushimen, tapeceiros de veículos, telefonistas, trabalhadores rurais, vendedores e vigilantes.

Os interessados em concorrer a uma das vagas disponíveis devem se dirigir à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, número 992, na Vila Glória. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

