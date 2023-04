Polícia Civil divulga balanço de 2023 e anuncia salas especializadas na Depac

Em 100 dias de trabalho em 2023, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul divulgou em coletiva de imprensa, na tarde desta terça-feira (18), o balanço do primeiro trimestre de ações no Estado, que revelou um grande número de ocorrências registradas (58.558).

Além disso, em relação aos procedimentos policiais foram 10,738 inquéritos instaurados, enquanto o total de TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) despachados foi de 4,906. O TCO é um registro de um fato tipificado como infração de menor potencial ofensivo.

Segundo o Delegado-Geral da PCMS, Roberto Gurgel, o período foi extremamente peculiar do ponto de vista policial. “Algumas coisas que foram acontecendo não estavam no nosso dia-a-dia, de uma maneira tão intensa, tão frequente, mas principalmente de uma maneira tão brutal.”

Em relação à onda de execuções nas últimas semanas na Capital, o delegado-geral informa que muitos desses casos são relacionados às drogas e que o crime tem suas leis. “Por isso, quando fazemos operações de combate ao tráfico de entorpecentes pode parecer algo rotineiro, mas impacta em outros crimes. Muito deles disputas de pontos de vendas e disputas entre facções.”

“Começamos Janeiro deste ano com uma onda de violência e casos específicos relacionados a crianças e adolescentes que nos fez refletir como instituição, buscando cada vez mais aperfeiçoar nosso trabalho, encontrar caminho e soluções nas nossas ações”, avalia.

Conforme Gurgel, uma das soluções encontradas foi a elaboração de um projeto encaminhado para Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), há cerca de 20 dias, para a criação de um centro de atendimento integrado para a criança e o adolescente.

“Estamos finalizando as adaptações para que um plantão da Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) possa ser feito na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol”, diz Gurgel.

“As salas estão praticamente prontas. No entanto, nosso desejo é que junto a essas salas seja criado um espaço do Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal). Diante disso, a equipe da Depca permanece na Casa da Mulher Brasileira, para quando essa transferência de atendimento aconteça, façamos onde tenha também uma sala do Imol”, completa.

Em 2023, o total de drogas apreendidas ultrapassou os 54.407 mil kg’s no Estado, enquanto 390 armas foram apreendidas. Nesse período, 3,594 adultos foram presos em flagrantes e outros 1,568 foram detidos por meio de mandados de prisão. Menores de 18 anos somaram 468 apreensões.

Neste ano, a Polícia Civil de MS realizou 90 operações e ainda recuperou 477 veículos marginalizados. Nas escolas, foram 15 ações cautelares.

Na manhã desta terça-feira (18), a Polícia Civil realizou a Operação Smoke House I, contra o tráfico de drogas no Estado inteiro. Foram expedidos 33 mandados de busca e apreensão e 71 mandados de prisão em 15 bairros de Campo Grande, enquanto no interior foram cumpridos 41 mandados de prisão e 66 mandados de busca e apreensão.

Durante a operação já foram apreendidas 23.214,134 kg de drogas, cinco armas, cinco veículos e R$ 7.994. Por fim, 1 adolescente foi apreendido e 18 adultos foram presos. Acesse também: Em primeira audiência, familiares de menina espancada e estuprada mostram indignação

Com informações do repórter Marcos Maluf com Berlim Caldeirão