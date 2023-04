Polícia Civil se mobiliza em ação policial e prende assaltantes e traficantes

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, deflagrou na manhã de hoje (18), a Operação Saturação, que visa combater os crimes de tráfico de drogas e roubos no município de Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande.

A ação teve auxílio das delegacias do SIG (Setor de Investigações Gerais), a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), da DAIJI (Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso), 1ª e 2ª Delegacias, Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitários), e Delegacia de Laguna Carapã.

A operação iniciou por volta das 7h30, quando equipes policiais foram as ruas para cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão. Segundo apurado pelo Dourados Informa, houve prisões de suspeitos, um deles era monitorado com uma tornozeleira eletrônica. Houve também apreensão de drogas.

A Polícia Civil segue em investigação na localização de outros suspeitos.

