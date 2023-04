A jornada do atleta; Bárbara Domingos faz história na ginástica rítmica brasileira

Bárbara Domingos (23) ginasta rítmica, vem em uma crescente jornada de desenvolvimento como atleta desde o final do ciclo olímpico de tokyo 2020. A jovem que, após a frustração de perder a vaga olímpica no Pan – Americano de 2020, concentrou-se em aprimorar suas habilidades e manejos com os aparelhos para melhorar suas performances nas futuras competições.

O primeiro resultado veio no campeonato brasileiro de ginástica Rítmica Loterias Caixa, onde a ginasta foi campeã absoluta. Na competição pelo título de ouro do campeonato Sul-Americano, Domingos ficou em primeiro em três dos aparelhos da modalidade. Porém, a jovem sofreu uma lesão após uma série de competições e ficou afastada dos tablados por seis meses.

Recuperação

Em Abril de 2023, Bárbara retorna de sua lesão no quadril para entrar em cena, com novas séries e também uma nova atleta. Sendo uma entusiasta da música pop, a ginasta inseriu nas suas rotinas, músicas de divas pop que misturam o amor pelo esporte entrelaçando a música.

O resultado veio em sua primeira competição em 2023. Ao som de “Bad romance” da cantora Lady Gaga, Babi conquistou a medalha de bronze na prova da fita na Copa do Mundo de ginástica rítmica em Sofia, Bulgária, e o 8º lugar no individual geral somando 115.050 pontos, sendo a primeira ginasta brasileira a ser medalhada em uma etapa de copa do mundo.

A ginasta também levou o ouro na fita no Grand Prix de Thiais, cidade da região metropolitana de Paris, na França, alcançando um feito inédito na história da ginástica rítmica brasileira, também com a sua série de fita realizando 31.100 pontos.

Na penúltima etapa de copa do mundo de GR em Tashkent, no Uzbequistão, a atleta conquistou uma final no aparelho fita ficando em sétimo lugar, juntamente com a sua parceira, a ginasta brasileira, estreante em competições mundiais, Maria Eduarda Alexandre de apenas 15 anos nas finais do arco.

Recentemente Bárbara agradeceu em suas redes sociais o carinho e apoio da comissão técnica e dos fãs que ajudaram a conquistar estes feitos marcantes.

“Em meio às últimas competições, tirei um tempinho para escrever sobre como foram as últimas semanas.

Começo dizendo que ainda estou tentando processar tudo que aconteceu. Estou extremamente feliz em ver o meu crescimento, desenvolvimento e trabalho, juntamente com a minha técnica, sendo reconhecido.

Sonhei em estar neste lugar, em meio às melhores ginastas do mundo, porém chegar aqui, me traz um misto de sensações e sentimentos, mas o principal deles é a gratidão. Sou imensamente grata por tudo e a todos, que me auxiliaram de alguma forma, para que tudo isso fosse possível. Agradeço a @cbginastica e ao @timebrasil por todo o suporte que estão dando a nós atletas”