Polícia Civil descarta feminicídio e conclui que morte em Selvíria foi suicídio

A Polícia Civil concluiu que não houve feminicídio no caso da morte de Janete Feles Valoes, de 45 anos, ocorrida no Assentamento São Joaquim, área rural de Selvíria. Após novas diligências, coleta de informações e análise de laudos, a investigação foi reclassificada de homicídio para suicídio, segundo nota oficial divulgada pela Delegacia de Polícia do município.

De acordo com o depoimento da médica legista e com base no laudo necroscópico, foi constatado que a própria vítima empurrou a faca contra o peito. O documento aponta que a lâmina não estava totalmente cravada no corpo, característica comum em casos de suicídio, diferentemente do que ocorre em homicídios ou feminicídios. A angulação do ferimento também reforça a hipótese de autoferimento.

O filho da vítima, que tentou socorrê-la, confirmou à polícia a versão apresentada pela perícia. Ele relatou que a mãe havia confidenciado estar em tratamento contra um câncer e que enfrentava sofrimento emocional, chegando a manifestar a intenção de tirar a própria vida. As investigações também não identificaram histórico de violência doméstica entre o casal. O interrogatório do marido seguiu a mesma linha, sustentando a versão de suicídio.

Diante dos elementos reunidos, a autoridade policial determinou a exclusão da classificação inicial de feminicídio, alterando o registro para suicídio. Todos os laudos periciais, incluindo exames necroscópicos e análises do local do fato, foram anexados ao inquérito para os registros finais. Com isso, a Polícia Civil declarou encerradas as diligências, mantendo-se à disposição para eventuais esclarecimentos.

Relembre o caso

Inicialmente, o caso foi tratado como feminicídio após a prisão em flagrante de Alipio Drum Alves, de 63 anos, marido da vítima. Janete foi encontrada com uma facada no peito e morreu antes de receber atendimento médico, na noite de domingo (8). O fato ocorreu por volta das 20h40, na residência do casal.

Conforme o boletim de ocorrência, após o ocorrido, Alipio ligou para o filho pedindo ajuda e afirmou que a mãe “havia feito uma besteira”. O jovem foi até a casa e encontrou Janete sentada em uma cadeira, com a faca no peito. Ele tentou socorrê-la levando-a até a base da concessionária Way, na rodovia MS-112, mas a equipe constatou o óbito no local. A Polícia Militar acionou a Polícia Civil e a perícia.

À época, o caso foi registrado como feminicídio e chegou a ser incluído nas estatísticas de Mato Grosso do Sul. Com a conclusão do inquérito, a Polícia Civil esclareceu que a morte não se enquadra como crime, mas como suicídio.

Feminicídios em MS em 2026

Com a reclassificação do caso de Selvíria, seguem confirmados como feminicídios em Mato Grosso do Sul neste ano:

– Josefa dos Santos, em Bela Vista, em 16 de janeiro;

– Rosana Candia Ohara, em Corumbá, em 24 de janeiro.

