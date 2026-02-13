André Mendonça assume relatoria do caso Banco Master no STF após saída de Toffoli

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, foi definido por sorteio como o novo relator do caso que apura irregularidades envolvendo o Banco Master. A decisão ocorreu na noite dessa quinta-feira (12), após o ministro Dias Toffoli deixar a condução do processo.

A definição foi tomada em reunião entre os ministros da Corte e o presidente do STF, Edson Fachin. No encontro, também foi analisado material encaminhado pela Polícia Federal com o resultado da perícia no celular de Daniel Vorcaro, proprietário do banco. As investigações apontam trocas de mensagens que mencionam o nome de Toffoli.

Apesar do afastamento da relatoria, os ministros divulgaram nota conjunta afirmando que não há motivo para declarar a suspeição do magistrado.

Atuação de Toffoli no caso Master

Dias Toffoli assumiu a relatoria do inquérito que investiga irregularidades e uma suposta fraude bilionária envolvendo o Banco Master, instituição liquidada pelo Banco Central após a identificação de um esquema de concessão de créditos falsos e risco sistêmico ao sistema financeiro.

O ministro passou a conduzir o caso após sorteio, no âmbito da Operação Compliance Zero e das investigações da Polícia Federal que culminaram na prisão do controlador do banco, Daniel Vorcaro. Durante sua atuação, Toffoli determinou o sigilo de depoimentos e de uma acareação relacionados ao caso, medida posteriormente revogada após pressão.

Outros episódios ampliaram questionamentos sobre possível conflito de interesses, incluindo uma viagem para a final da Copa Libertadores de 2025, no Peru, no mesmo voo particular de um advogado que atua na defesa de investigados ligados ao banco. Também foram citadas relações de irmãos de Toffoli com um fundo de investimentos ligado ao Master e com o resort Tayayá.

A pressão aumentou após o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, entregar a Fachin relatório com referências ao ministro em conversas extraídas do celular de Vorcaro. Em nota, Toffoli confirmou ser sócio da Maridt, empresa que vendeu participação no resort Tayayá a um fundo de investimentos ligado ao banqueiro. O ministro afirmou que a Lei Orgânica da Magistratura permite participação societária, desde que o magistrado não atue na administração da empresa.

