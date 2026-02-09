3º feminicídio em MS: homem mata esposa a facada, liga para o filho e tenta culpar a vítima em Selvíria

Um homem de 63 anos foi preso em flagrante na noite de domingo (8) suspeito de matar a própria esposa, Janete Feles Valoes, de 45 anos, no Assentamento São Joaquim, área rural de Selvíria, a cerca de 400 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi atingida por um golpe de faca no peito e morreu antes de receber atendimento médico. O caso é investigado como feminicídio.
De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 20h40, na residência onde o casal morava. Após o ataque, o autor, identificado como Alipio Drum Alves, ligou para o filho e pediu ajuda, afirmando que a mãe “havia feito uma besteira”. Desesperado, o rapaz foi até o local e encontrou Janete sentada em uma cadeira, com a faca cravada no peito.
Na tentativa de socorrê-la, o filho colocou a mãe no carro e seguiu até a base de apoio da concessionária Way, na rodovia MS-112. Ao chegar ao local, os socorristas verificaram os sinais vitais, mas constataram que a mulher já estava sem vida. A Polícia Militar foi acionada e permaneceu na base com o corpo da vítima até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Criminal.
Em depoimento, o filho relatou à polícia o conteúdo da ligação feita pelo pai e descreveu a cena encontrada na residência. Após os procedimentos iniciais, equipes policiais realizaram diligências no assentamento e localizaram o suspeito no início da madrugada. Ele foi preso, mas negou o crime, alegando que Janete estaria descontrolada e teria desferido a facada contra o próprio peito.
O homem foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas, onde foi autuado em flagrante. O caso segue sob investigação para esclarecimento completo das circunstâncias do crime.
Janete Feles Valoes é a terceira vítima de feminicídio registrada em Mato Grosso do Sul neste ano.
Feminicídios registrados em MS em 2026
Josefa dos Santos (Bela Vista) – 16 de janeiro;
Rosana Candia Ohara (Corumbá) – 24 de janeiro;
Janete Feles Valoes (Selvíria) – 9 de fevereiro.
