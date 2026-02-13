Funsat oferta 1.237 vagas nesta sexta-feira (13)

A Agência de Empregos da Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece, nesta sexta-feira (13), um total de 1.273 vagas. As oportunidades foram registradas por 132 empresas de Campo Grande. As chances de contratação, no entanto, estão disponíveis apenas para trabalhadores com cadastro ativo na plataforma do órgão.

Ligada ao Sine (Sistema Nacional de Emprego), a Funsat é um órgão da Prefeitura da Capital voltado ao fomento da geração de renda e do trabalho formal no município. Por isso, as vagas são anunciadas diariamente, sendo a maioria delas sem exigência de experiência prévia.

Há, por exemplo, propostas de trabalho temporário, com dez vagas para garçom. Outra opção com maior flexibilidade de recrutamento aparece em 906 anúncios do dia, distribuídos em 66 funções, com destaque para açougueiro (4 das 6 vagas), atendente do setor de frios e laticínios (7 vagas), auxiliar de padeiro (67 vagas), fiscal de prevenção de perdas (3 das 15 vagas) e engenheiro civil (8 vagas).

Na busca geral por mão de obra, também há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadorias (15), assistente de vendas (2), auxiliar de armazenamento (11), auxiliar administrativo (13), auxiliar de serviços de alimentação (64), consultor de vendas (17) e operador de caixa, com 151 vagas.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), são ofertadas 92 vagas em quatro profissões, com destaque para auxiliar de confecção (80 vagas) e vigilante (10 vagas). Mais informações sobre essa modalidade podem ser obtidas no Guichê 1 da Agência de Empregos da Fundação, localizada no piso térreo da sede.

O escritório central da Funsat está localizado na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, com atendimento das 7h às 16h. Já no Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699, há outro ponto de intermediação de empregos, com funcionamento das 7h às 13h.

Acompanhe as novidades da Funsat nas redes sociais pelo perfil oficial no Instagram (@funsat.cg) e no Facebook (Funsatcampograndems), onde é possível interagir e obter informações sobre emprego, capacitação profissional, empreendedorismo e inclusão social.

