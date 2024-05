Polícia Civil de Ponta Porã investiga furto de corpos em cemitério

A Polícia Civil de Ponta Porã, que fica a 313 quilômetros de Campo Grande, está em busca de imagens de câmeras de segurança para identificar o responsável por invadir o Cemitério São Vicente de Paula e furtar dois corpos na madrugada de domingo (19).

Em entrevista ao site Campo Grande News, na segunda-feira (20), a delegada titular da 1ª DP, Elisangela Ferreira Cristaldo, informou que as imagens são essenciais para entender como os restos mortais foram transportados. “Estamos investigando as proximidades para encontrá-lo. Temos uma linha que busca por um veículo, pois seria necessário o uso de um carro ou picape no transporte dos cadáveres”, explicou a delegada.

Os corpos, um bebê natimorto, ou seja, a morte de um feto após 20 semanas de gravidez, e uma adolescente de 12 anos, estavam exalando um cheiro muito forte, que seria perceptível nas ruas, conforme relatou a delegada. Funcionários do cemitério e familiares das vítimas já foram ouvidos pela investigação.

O vigia do cemitério encontrou os túmulos abertos por volta das 6h, ao iniciar seu turno, e notou a ausência dos corpos. As vítimas haviam morrido de forma natural e estavam sepultadas no cemitério que é o mais recente da cidade, inaugurado em 2010. De acordo com o prefeito Eduardo Campos (PSDB), o cemitério é popular e não possui jazigos que contenham materiais de valor.

O caso foi registrado como destruição, subtração ou ocultação de cadáver na delegacia de Ponta Porã. Até o momento, ninguém foi preso e os corpos não foram localizados. O prefeito Eduardo Campos está acompanhando os desdobramentos do caso de perto. “Foi terrível o que aconteceu, nunca teve isso neste cemitério. O espaço é o mais recente aberto no município, inaugurado em 2010”, declarou.

A polícia pede que qualquer pessoa que tenha informações sobre o caso ou que tenha visto algo suspeito nas proximidades do cemitério durante a madrugada de domingo entre em contato com a delegacia. A colaboração da comunidade é crucial para solucionar este crime que chocou Ponta Porã.

