Frente fria chega trazendo chuva e termômetros podem chegar aos 7ºC em MS

Os termômetros prometem subir nos próximos dias em Mato Grosso do Sul, mas os moradores devem se preparar para uma reviravolta climática. Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), até quarta-feira (22), o tempo será firme, com sol predominando e alguma variação de nebulosidade.

No entanto, uma nova frente fria está a caminho e promete derrubar as temperaturas, trazendo possibilidade de pancadas de chuva e até tempestades. Nesta terça-feira (21), o céu aberto e as altas temperaturas marcam o dia. As máximas previstas refletem um típico dia quente de outono no estado, Ponta Porã com 27ºC, Dourados e Bonito com 29ºC, Campo Grande com 30ºC, Corumbá e Porto Murtinho com 31ºC e Três Lagoas e Coxim com 32ºC.

Entre quinta (23) e sexta-feira (24), a aproximação de uma nova frente fria, associada ao avanço de cavados e à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, mudará drasticamente o tempo. Esses sistemas climáticos irão favorecer o aumento da nebulosidade, com possibilidade de chuvas generalizadas e até tempestades nas regiões sudoeste, centro-sul e pantaneira do Estado.

Na sexta-feira, com a chegada da frente fria, as temperaturas mínimas despencarão, fazendo com que os termômetros marquem valores significativamente baixos para a época. As mínimas previstas são: Ponta Porã com 7ºC, Aral Moreira com 8ºC, Amambai com 9ºC, Sete Quedas com 10ºC, Mundo Novo e Porto Murtinho com 11ºC, Campo Grande com 12ºC, Corumbá: 13ºC, Três Lagoas e Coxim com 16ºC.

Com a queda brusca de temperatura e a possibilidade de chuvas fortes, é importante que os moradores de Mato Grosso do Sul se preparem. A semana será marcada por um contraste climático significativo, lembrando a todos sobre a variabilidade do tempo nesta época do ano.

Com informações do Cemtec

