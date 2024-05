Etanol tem aumento de preço de 18% dependendo da forma de pagamento

Combustível apresentou a maior variação entre nove combustíveis monitorados

A forma de pagamento, seja ela a prazo ou à vista, define quanto o consumidor vai pagar no litro do combustível. Segundo um levantamento do Procon/MS (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor), o etanol é líder na diferença de preço quando o cliente opta em pagar a conta no cartão de crédito, em comparação a outros combustíveis. A pesquisa cita um posto localizado na Vila Nossa Senhora de Lourdes o produto custa R$ 3,45 enquanto no Jardim Vera Cruz o litro é vendido por R$ 4,09 (18,55%).

A consumidora Zélia Alvarenga, critica a forma com que os combustíveis são cobrados, defendendo que os postos não deveriam fazer distinção na forma da cobrança. “Não deveria ter essa diferença, já que o dinheiro vai sair do mesmo jeito das nossas contas, a fatura ou a cobrança vai ser paga. Outra coisa é fazer diferenciação entre o Pix e débito é um valor que sai da nossa conta e vai para o bolso de outra pessoa da mesma fora”, avalia a cliente.

Na busca pela economia na hora de abastecer, o consumidor Isac Filho, de 77, explica que encontrou no abastecimento com etanol um meio de gastar menos em comparação com a gasolina. E sobre a forma de pagamento ele também afirma que o valor cobrado deveria ser o mesmo, independente do meio de pagamento. “Há três anos abasteço com álcool, para mim é o combustível mais econômico. Calculo que ando uns 20 quilômetros a mais com o etanol do que com a gasolina. E quase sempre pago no crédito, tento buscar um posto que não tenha essa diferença de preço por causa da forma de pagamento”, ressalta.

A situação sobre as formas de pagamentos não é algo que ocorre somente no mercado dos combustíveis, conforme enfatizou o gerente-executivo do Sinpetro (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes MS), Edson Lazaroto. “Não ocorre somente com combustíveis , pois conforme Lei Federal 13455 de 26/06/2017, ficou autorizado a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado”, reforça.

Dados do Procon/MS foram coletados por servidores da instituição, vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), onde 16 postos de abastecimento foram visitados entre os dias 13 e 14 de maio. Os valores registrados podem ter sofrido atualização.

O litro do etanol comum apresentou diferença de 18,55%, quando pago no cartão de crédito. Nas bombas de um posto na Vila Nossa Senhora de Lourdes o produto é comercializado por R$ 3,45, enquanto no Jardim Vera Cruz ele sai por R$ 4,09. Já no pagamento à vista ou no dinheiro as mesmas empresas aplicam valores entre R$ 3,45 e R$ 3,89, o que representa uma variação de 12,75%.

No caso do litro da gasolina, a versão aditivada tem variação de até 12,96%, com pagamento no crédito. Posto na Vila Ipiranga comercializa o produto por R$ 5,48, enquanto no Giocondo Orsi o valor na bomba pode ser de R$ 6,19. Para o litro da gasolina comum, paga à vista ou no dinheiro, a diferença de preços chega a 6,36%. Os valores oscilam de R$ 5,35 na Vila Aurora a R$ 5,69 na Coophavila II e Aero Rancho.

Em relação ao GNV (Gás Natural Veicular), independente da modalidade de pagamento, o metro cúbico tende a oscilar 12,22%, com preços entre R$ 4,09 na Vila Nossa Senhora de Lourdes a R$ 4,59 em posto na Coophavilla II.

Ao se comparar os levantamentos realizados entre os meses de abril e maio, observou-se aumento para abastecimentos com pagamento à vista ou com dinheiro no litro do etanol aditivado (22,28%), etanol comum (4,08%), do metro cúbico de GNV (1,38%) e do litro da gasolina comum (0,55%). A pesquisa completa e o comparativo mensal estão disponíveis no site do Procon/MS.

Nesta segunda-feira (20), a equipe do O Estado visitou seis postos de combustíveis e observou que o litro do etanol é repassado para o consumidor por R$3,50, em média. Valor esse que tem atraído os olhares e o bolso do campo-grandense, que optam em abastecer com o produto ao invés da gasolina.

Além da economia no bolso do trabalhador, as vantagens em abastecer com etanol são diversas, segundo apontou a Biosul. “Por se tratar de um produto que movimenta a economia brasileira com milhares de empregos gerados pela agroindústria sucroenergética, um combustível com baixíssima pegada de carbono, emitindo até 90% menos gases poluentes que a gasolina e produzido a partir de fontes renováveis, como cana e milho”, informou.

