Homens tentar roubas policiais a paisana e são presos em Ponta Porã

Um ocorrido na última sexta-feira (17), chamou a atenção pelo inusitado, dois homens em uma moto anunciaram assalto a dois policiais a paisana. a Polícia Civil, realizava diligências para localizar J.F, de 20 anos, investigado por uma série de crimes cometidos após sua libertação do sistema prisional no dia 12 de maio de 2024. Entre os crimes atribuídos a J.F estão roubo e furto.

O ocorrido

Após um levantamento preliminar da área onde J.F poderia estar, dois policiais à paisana estavam realizando diligências na região, quando perceberam a chegada de dois indivíduos em uma motocicleta Blitz, cor vermelha, que anunciaram um assalto. Os policiais reagiram, fazendo com que um indivíduo fugisse para um córrego próximo, enquanto outro foi detido no local, sendo com ele encontrado um simulacro de pistola.

Os indivíduos são: J.F, 20 anos e R.A, 41 anos, justamente os indivíduos que a Equipe de Investigação estavam em busca.

Durante a condução de R.A para a Delegacia de Polícia, a equipe encontrou os proprietários da motocicleta utilizada no crime, que confirmaram ter sido roubados momentos antes. R.A foi preso em flagrante e está à disposição da justiça. A motocicleta foi entregue à vítima.

As autoridades continuam as diligências para localizar e prender J.F, que segue foragido.

