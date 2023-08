Polícia Civil de MS realiza 2º curso para capacitar agentes de elite

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul realizou, nesta segunda-feira (7), a abertura oficial do II COP (Curso de Operações Policiais), programa intensivo de treinamento e capacitação que reunirá 60 candidatos aprovados de diversos estados brasileiro. Assim como o projeto, a cerimônia foi realizada pela Acadepol-MS (Academia de Polícia Civil Delegado Júlio Cesar da Fonte Nogueira), no Parque dos Poderes, na Capital.

Com o apoio do Garras (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos), o curso qualifica profissionais de segurança pública em condições físicas, táticas, psicológicas e intelectuais para atuarem com eficácia em missões de cumprimento de mandados de prisão, busca e apreensão, e operações policiais mediante a abordagem dos eixos ético, técnico e legal.

Os candidatos participarão de atividades nos municípios de Campo Grande e Corumbá durante a trajetória que terá uma carga horária total de 260 horas/aula e se estenderá por aproximadamente 30 dias de treinamento intensivo.

Em seu discurso, o Delegado-Geral da Polícia Civil de MS, Roberto Gurgel de Oliveira Filho demonstrou orgulho da realização. “Tenho certeza que a experiência na qual os alunos viverão falará muito no âmbito pessoal. A forma de como se entra em um curso como esse, como se enxerga o companheiro de equipe e a sociedade. Vocês [alunos], literalmente, passarão por uma prova de fogo. Mas como diz o versículo da Bíblia: ‘É pelo fogo que se prova o ouro’.”, declarou.

Segundo a instituição, foram inicialmente disponibilizados 50 vagas apara o COP II, a seletiva começou com 68 candidatos inscritos, finalizando com 60 aprovados nos testes físicos e táticos.

Os alunos são integrantes de várias instituições renomadas, entre eles agentes da Polícia Penal Federal e de MS, PRF (Polícia Rodoviária Federal); Policia Civil de MS, Amazonas, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Minas Gerais e do Ministério Público do MS.

Importante citar que a capacitação está alinhada na garantia e preservação dos direitos humanos, atendendo a dinâmica e a transversalidade temática estabelecida pela matriz curricular nacional.

Especialização

Roberto Gurgel também avaliou a importância deste tipo de ação. Este é um dia muito especial. A abertura de um curso com essa magnitude não se faz do dia para noite. Sei o quanto é necessário de planejamento, investimento. Mas acima de tudo, é preciso acreditar na formação.”

“A mentalidade de promover cursos transformam a nossa polícia. Em 2015, havia penas um policial no Estado com curso de Operações Especiais. Passado oito anos, temos 24 policiais de elite”, comenta o delegado.

“Semana passada tivemos a abertura do curso de combate e capacitação contra o racismo. Além disso, todas as delegacias regionais do Estado vêm oferecendo capacitação para o uso de um novo armamento. Que seja algo constante dentro da nossa instituição”, concluiu.

O corpo docente do curso é formado por instrutores do DEPEN (Departamento Penitenciário Nacional), Fuzileiros Navais, Aeronáutica, AGEPEN (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), PRF e policiais civis.