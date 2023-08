Parque das Nações Indígenas receberá show de Anavitória neste domingo

No domingo, 13 de agosto, o Parque das Nações Indígenas receberá um espetáculo musical inesquecível com Anavitória, acompanhado pela vibrante abertura da banda regional Vozmecê. O evento começa às 17h e é mais uma edição emocionante do projeto MS ao Vivo, realizado pelo Governo do Estado em parceria com a Fundação de Cultura e o Sesc MS, com entrada franca.

Ademais, o público será encantado pela musicalidade única de Anavitória, um duo que cativou os brasileiros com suas canções marcantes e performances envolventes. Desde 2016, seu primeiro álbum, acumularam sucessos como “Trevo”, “Fica” e “Pupila”, verdadeiros fenômenos nas rádios. Anavitória conquistou dois Grammy Latinos, fez turnês internacionais e colaborou com artistas renomados, como Matheus & Kauan, Projota, Vitor Kley, Sandy, Lenine, Nando Reis e Duda Beat.

Contudo, a noite será iniciada com a energia contagiante da banda Vozmecê, formada pelo casal Namaria Schneider e Fattori.

Portanto, o MS ao Vivo proporciona entretenimento cultural de qualidade e reflete o compromisso do Governo de Mato Grosso do Sul em valorizar e preservar sua diversidade cultural e artística. O evento é realizado em parceria entre o Governo do Estado, Fundação de Cultura e Sesc MS, com apoio das empresas 067 Vinhos, Coco Bambu e Sicredi.

Serviço

Data: 13 de agosto

Horário: 17 horas

Local: Parque das Nações Indígenas

Com informações do Governo de MS

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.