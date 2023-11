Adolescente é apreendido com meia tonelada de entorpecente

Um adolescente de 17 anos, morador em Antônio João, foi apreendido na manhã desta segunda-feira (7), na cidade de Dourados, a 228 km de Campo Grande.

Ele trafegava em um carro Citroën C3, prata, com placas de Dourados, pela rodovia BR-163, quando recebeu ordem de parada de equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) na rotatória de acesso a Fátima Sul.

Durante checagem, os policiais rodoviários federais localizaram 472 quilos de maconha prensada divido em tabletes.

Ele disse à polícia que pegou a droga em Ponta Porã e pretendida transportar até Campo Grande. Em troca, contou que receberia R$ 10 mil.

O adolescente acabou apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Com informações do site Dourados News.

