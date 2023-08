Prefeitura de Dourados inicia campanha anual de vacinação Antirrábica para cães e gatos

A Prefeitura de Dourados dá início nesta segunda-feira (7) à Campanha Anual de Vacinação Antirrábica, visando a imunização de cães e gatos. A vacinação é recomendada para animais acima de três meses de idade e deve ser atualizada anualmente, não apresentando contraindicações. Para essa edição da campanha, estão disponíveis cerca de 30 mil doses da vacina.

Portanto, durante as próximas semanas, as equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) percorrerão os bairros e distritos de Dourados para vacinar os animais domésticos. Além disso, está sendo organizada a segunda edição do evento “Drive Latemia”, proporcionando maior comodidade aos tutores na vacinação de seus animais.

Priscila da Silva, coordenadora do CCZ, ressalta a importância da vacinação e enfatiza a responsabilidade dos tutores na saúde de seus animais de estimação: “Nós vamos divulgar um cronograma prévio de horários e locais dos pontos fixos onde os tutores poderão vacinar seus cães e gatos. Lembrando que é de total responsabilidade do tutor zelar pela saúde do seu animalzinho de estimação.”

A vacinação antirrábica é crucial para prevenir a raiva, uma doença infecciosa viral aguda que afeta mamíferos, podendo ser transmitida aos humanos através da mordedura, lambedura e arranhadura de animais infectados, uma vez que o vírus está presente na saliva. A raiva é caracterizada por sintomas neurológicos em animais e seres humanos, podendo levar à encefalite aguda e ao óbito em praticamente 100% dos casos.

Priscila destaca que, apesar da ausência de registros de raiva em cães, gatos e humanos na região, a vacinação é a medida preventiva mais eficaz: “Nós não temos registro de casos de raiva em cães, gatos e em humanos, felizmente. Mesmo assim, a melhor medida de prevenção é a vacinação, mesmo que seja pós-exposição.”

Serviço

Os tutores interessados em vacinar seus animais podem se dirigir ao CCZ de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. O endereço é Rua Vicente Lara, n° 855, Jardim Guaicurus. Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, os números de contato são: 67 99960-9028 e 67 3411-7753 (WhatsApp), além do telefone 2222-1208.