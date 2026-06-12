Pitbulls escapam de residência e atacam menina de 3 anos em Campo Grande

Uma menina de três anos ficou ferida após ser atacada por dois cães da raça pitbull no início da noite desta quinta-feira (11), no bairro Jardim Anache, região norte de Campo Grande. O ataque aconteceu por volta das 18h, na Rua Rosa Maria Lopes Contos. A criança sofreu mordidas em diversas partes do corpo e precisou ser transferida da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Nova Bahia para a Santa Casa.

De acordo com o registro policial, os animais escaparam de uma residência quando a tutora, de 22 anos, chegou ao imóvel e abriu o portão. Nesse momento, os cães correram em direção à menina, que estava na via pública, e a atacaram. Familiares da vítima e moradores da região conseguiram intervir e interromper a ação dos animais.

Conforme a polícia, a criança apresentava ferimentos no braço, bochecha, costas e ombro. Durante o atendimento médico, ela perdeu a consciência em duas ocasiões. Apesar da gravidade das lesões, a equipe de saúde informou que o estado clínico era estável e que não havia risco de morte. Após os primeiros socorros na UPA, a paciente foi encaminhada para a Santa Casa para avaliação especializada e acompanhamento médico.

A tutora dos cães permaneceu no local e acompanhou o atendimento da ocorrência. Aos policiais, ela relatou que havia acabado de chegar em casa com familiares quando os pitbulls escaparam. O caso foi registrado como lesão corporal culposa e omissão de cautela na guarda de animais. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do ataque.

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