Com mínima podendo chegar a 13°C, Dia dos Namorados será de chuva em Mato Grosso do Sul

Instabilidade avança sobre o Estado nesta sexta-feira (12), com previsão de pancadas de chuva em grande parte dos municípios

Os casais que pretendem celebrar o Dia dos Namorados ao ar livre devem ficar atentos à previsão do tempo. A sexta-feira (12) será marcada por instabilidade em praticamente todas as regiões de Mato Grosso do Sul, com possibilidade de chuva e trovoadas em grande parte do Estado, conforme dados divulgados pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Em Campo Grande, o dia será de céu encoberto e previsão de chuva, com temperaturas entre 19°C e 20°C. O cenário se repete em municípios das regiões norte e leste, como Coxim, Camapuã, Três Lagoas e Paranaíba, onde as máximas chegam a 25°C e há indicativo de precipitações acompanhadas de descargas elétricas.

Na região pantaneira, Corumbá e Aquidauana registram temperaturas entre 19°C e 24°C, também sob condição de chuva. Já Porto Murtinho apresenta o tempo mais estável entre os municípios monitorados pelo órgão, com predomínio de sol entre nuvens e temperaturas variando de 16°C a 21°C.

As menores temperaturas concentram-se no sul do Estado. Iguatemi registra a mínima prevista para esta sexta-feira, com 13°C. Em Ponta Porã, os termômetros oscilam entre 14°C e 19°C, enquanto Dourados apresenta variação entre 15°C e 23°C. Em Anaurilândia, a previsão indica temperaturas entre 16°C e 24°C.

Com a combinação de temperaturas amenas e tempo instável, a recomendação para quem programou comemorações ao ar livre é ficar atento às condições meteorológicas ao longo do dia, especialmente durante a noite, quando a chuva pode ganhar intensidade em algumas regiões.

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