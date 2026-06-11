Adolescente morre após ser atropelado no Nova Lima, em Campo Grande

Vítima ainda não identificada foi atingida por um Volkswagen Gol na Avenida Cândido Garcia de Lima; Samu constatou o óbito no local

A vítima, de 14 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (11), após ser atropelado no cruzamento com a rua Abda Nassar e a Avenida Cândido Garcia de Lima, no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Conforme informações apuradas pela reportagem, o adolescente tinha saído da Escola Estadual Lino Villachá com dois amigos quando ocorreu o acidente. A condutora, uma mulher de 29 anos, passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica. Ela permaneceu no local para prestar assistência à vítima.

“Eu sempre pedi a Deus que não tirasse meu filho de mim”, disse a mãe.

Estiveram no local equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A polícia foi acionada e realiza levantamentos para apurar a dinâmica do acidente.

“Essa rua realmente é perigosa. Eu trabalho como motorista de aplicativo e vejo que os acidentes são frequentes. Há lombadas, mas elas ficam distantes umas das outras. É preciso melhorar a sinalização”, informou um familiar da vítima.

**Matéria atualizada 14h30 para acréscimo de informações

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram