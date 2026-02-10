PF deflagra 2ª fase da Operação Ajura contra tráfico de drogas e bloqueia mais de R$ 362 milhões

A Polícia Federal de Mato Grosso do Sul deflagrou, na manhã desta terça-feira (10), a segunda fase da Operação Ajura, com foco no combate a uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas. A ação ocorre em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande, e se estende a outros municípios de Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Ao todo, estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão preventiva, além do bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 362 milhões pertencentes aos integrantes do grupo criminoso.

Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara da Justiça Criminal Estadual de Dourados. As diligências acontecem nos municípios de Dourados e Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, e também em Ribeirão Preto e Jardinópolis, no interior de São Paulo.

De acordo com a Polícia Federal, a operação é resultado de investigações iniciadas após grandes apreensões de cocaína realizadas em Dourados nos anos de 2022 e 2023. O objetivo desta segunda fase é atingir o núcleo financeiro da organização criminosa, enfraquecendo a estrutura econômica responsável por sustentar as atividades ilegais.

As investigações seguem em andamento, e a Polícia Federal não descarta novas fases da operação para aprofundar a identificação de envolvidos e a recuperação de ativos ligados ao tráfico de drogas.

