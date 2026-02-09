Três homens são presos suspeitos de integrar grupo que furtava caminhonetes em Dourados

Suspeitos foram localizados após tentativa de furto perto da Feira Livre Central; equipamentos usados para ligar veículos foram apreendidos

Três homens, de 26, 27 e 32 anos, foram presos na noite de sábado (7), suspeitos de integrar um grupo envolvido em furtos de caminhonetes em Dourados e região. Eles foram identificados após uma tentativa de furto de uma caminhonete nas proximidades da Feira Livre Central.

O proprietário do veículo percebeu a movimentação e a ação acabou sendo interrompida, fazendo com que os envolvidos deixassem o local.

Segundo as investigações, o trio já vinha sendo acompanhado há algumas semanas por suspeita de participação em furtos semelhantes. Com apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar, os suspeitos foram encontrados em uma residência no Jardim Água Boa, pertencente à família de um deles.

Durante as buscas no local, foram apreendidos equipamentos eletrônicos que podem ser usados para ligar veículos sem o uso de chave, além de chaves falsas.

O caso foi registrado como tentativa de furto qualificado e associação criminosa e os três foram encaminhados para a delegacia, onde permanece.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.