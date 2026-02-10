Homem morre após cair de andaime durante obra em casa da filha em Dourados

Um homem identificado como Vicente Ferreira da Costa, de 70 anos, morreu na manhã dessa segunda-feira (9) após sofrer um acidente enquanto realizava serviços em uma obra residencial no Parque das Nações II, em Dourados, município a 251 quilômetros de Campo Grande.

O acidente ocorreu em uma residência localizada na Rua Andrelina Viléla dos Réis. Segundo informações iniciais, Vicente trabalhava em um andaime com cerca de dois metros de altura, na casa da filha, quando perdeu o equilíbrio e caiu.

Equipes de socorro foram acionadas, mas o idoso já estava sem vida quando o atendimento chegou ao local. A Perícia Técnica constatou ferimentos graves na região da cabeça, compatíveis com a queda.

Familiares relataram que Vicente tinha problemas cardíacos, o que levanta a possibilidade de um mal súbito ter contribuído para o acidente. As circunstâncias exatas da morte, no entanto, ainda serão apuradas pelas autoridades.

A Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram no local para registrar a ocorrência e auxiliar na preservação da cena até a conclusão dos trabalhos periciais. O acidente mobilizou vizinhos e reacendeu o debate sobre a segurança em obras residenciais, especialmente envolvendo pessoas idosas que realizam atividades em altura.

O caso segue sob investigação, e as autoridades devem esclarecer nos próximos dias se houve algum fator externo que contribuiu para a queda, como instabilidade do andaime ou falha na estrutura.

