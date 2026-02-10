Terça-feira terá calor de até 36ºC e pancadas de chuva em várias regiões de MS

Cemtec indica instabilidade com trovoadas isoladas e temperaturas elevadas em cidades do Pantanal, sudoeste e sul do Estado

A previsão do tempo para esta terça-feira (10) em Mato Grosso do Sul indica um dia de calor intenso combinado com pancadas de chuva em diferentes regiões do estado. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as instabilidades devem ocorrer de forma isolada, acompanhadas de trovoadas em alguns pontos.

Na região Pantaneira, Corumbá deve registrar mínima de 24 °C e máxima de 34 °C, com predomínio de sol entre nuvens. Já no sudoeste do estado, Porto Murtinho pode alcançar até 36 °C, uma das maiores temperaturas previstas para o dia.

Em Campo Grande, a terça-feira será de sol com variação de nebulosidade e possibilidade de chuva ao longo do dia. As temperaturas na Capital variam entre 21 °C e 31 °C. Situação semelhante é prevista para Dourados, onde os termômetros devem marcar entre 21 °C e 34 °C, com chance de pancadas acompanhadas de raios.

No norte do estado, Coxim e Camapuã também devem ter chuva isolada. Em Coxim, a previsão é de mínima de 21 °C e máxima de 30 °C, enquanto Camapuã deve variar entre 20 °C e 30 °C. Já na região do Bolsão, Três Lagoas terá temperaturas entre 22 °C e 30 °C, com possibilidade de chuva durante o dia.

No leste do Estado, Anaurilândia deve registrar mínima de 21 °C e máxima de 33 °C, com sol entre nuvens. No extremo sul, Iguatemi terá tempo instável, com previsão de chuva e temperaturas entre 22 °C e 35 °C. Em Ponta Porã, a máxima chega a 33 °C, com sol predominando.

Segundo o Cemtec, o cenário reforça a combinação típica do verão, com calor elevado e chuvas rápidas, que podem ocorrer de forma irregular entre os municípios.

