Bayern e Barcelona se enfrentam pela Champions; confira prováveis escalações

Bayern e Barcelona fazem hoje (13) um dos principais jogos da fase de grupo da Champions League, às 16hrs (Brasília), pela 2º rodada. Robert Lewandowski enfrenta pela primeira vez seu ex-clube, na Arena de Munique, o que adiciona uma camada especial para essa partida.

O Bayern, que vem de uma vitória fora de casa contra a Inter de Milão, coloca a equipe com uma marca superior a três gols por jogo, uma vez que goleou o Viktoria Köln e o Bochum no Campeonato Alemão. No entanto, a equipe empatou as últimas três partidas pela Bundesliga, contra o VfB Stuttgart. Union Berlin e Mönchengladbach.

Já o Barcelona chega renovado para esta temporada. Questionado nos últimos anos, o time parece ter acertado um time competitivo, principalmente após os novos jogadores. Agora, tem a chance de recolocar o clube no lugar que sempre foi acostumado que é como um dos favoritos para conquistar a Champions.

Além disso, o clube tem o atual melhor do mundo. Lewandowski tem balançado a rede com frequência e a expectativa Lewa se sinta em casa atuando em Munique e faça valer a “lei do ex” em busca da vitória.

Xavi, técnico do Barcelo revelou que não deve jogar de maneira tão ofensiva. O Bayern é conhecido por suas grandes goleadas contra times que não seguram o resultado e partem para cima.

“A primeira coisa que tenho a dizer é que não podemos ficar de peito aberto, no ano passado tivemos muitos problemas aqui, e agora temos que jogar com humildade. Vou ficar muito feliz se a equipe deixar tudo em campo amanhã. Estou esperançoso, mas aqui nós já experimentamos de tudo, e muitas vezes foram coisas ruins”, disse o treinador.

Prováveis escalações para Bayern x Barça

Bayern

Time provável: Neuer; Pavard, Upamecano, Hernández, Davies; Kimmich e Sabitzer; Sané e Musiala; Müller e Mané. Técnico: Julian Nagelsmann.

Barcelona

No duelo desta terça, o time catalão deverá ter ao menos cinco alterações no time titular em relação à equipe que goleou o Cádiz, no fim de semana, pelo Campeonato Espanhol.

Time provável: Ter Stegen; Koundé, Ronald Araújo, Eric Garcia e Balde; Gavi, Busquets e Pedri; Raphinha, Lewandowski e Dembélé.

