Peça teatral “Todo Redemoinho começa com um Sopro” terá curta temporada em Dourados

A Cia. Teatral Ofit realiza apresentação da peça teatral “Todo redemoinho começa com um sopro”, no NAC (Núcleo de Artes Cênicas) da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), de 14 a 16 de setembro, a partir das 20h. A entrada é gratuita e a distribuição de ingressos será feita por ordem de chegada do público. Inspirado na obra de Clarice Lispector, o espetáculo teatral homenageia o centenário de nascimento da escritora, considerada um dos principais nomes da literatura brasileira.

A temporada de apresentações faz parte da programação da Semana Acadêmica e Pedagógica da UFGD. De acordo com o diretor da Cia Ofit, Nill Amaral, a primeira sessão será realizada apenas para os alunos do curso de artes cênicas da Universidade. “A finalidade é que eles possam observar, na prática, elementos aprendidos na disciplina de direção. As outras duas sessões serão abertas ao público em geral”, enfatiza o diretor da companhia teatral.

A peça é parte do projeto da Cia. Ofit “Aqui Somos Todos Estrangeiros – 100 anos de Clarice Lispector”, que traz a remontagem da peça “No gosto doce e amargo das coisas de que somos feitos”, apresentada em 2007. Nesta edição, a dramaturgia foi atualizada por Éder Rodrigues, a partir do universo de Clarice e dos ecos da montagem anterior. No elenco estão os atores Patricia Saravy, Ligia Prieto, Luciana Kreutzer, Samir Henrique e Tamara Prantl.

O espetáculo foi financiado pelo Programa Municipal de Fomento ao Teatro (Fomteatro), da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) e apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) e SESC Cultura.

