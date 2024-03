Perícia não confirma perfuração por arma de fogo na cabeça de sucuri

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, representada pela Delegacia de Bonito e Perícia Criminal, acompanhada da Polícia Militar Ambiental (PMA) e de uma bióloga, realizou nesta terça-feira (26), a perícia no local e na cobra sucuri, localizada morta às margens do Rio Formoso, na cidade de Bonito.

De acordo com o Delegado responsável pelas investigações, Pedro Ramalho, não foi encontrada nenhuma perfuração no animal. A informação de que teria uma perfuração por arma de fogo na cabeça da cobra não foi confirmada pela perícia. A princípio, a cobra possuía um pequeno arranhão próximo ao olho, sem perfuração.

Nenhum projétil foi encontrado. A perícia ainda fará exames complementares em materiais coletados no local para tentar identificar a provável causa da morte do animal, que só será apontada de maneira definitiva após a conclusão dos laudos periciais, que tem um prazo de 30 dias para ficarem prontos.

Quase seis mil usuários do Instagram receberam uma triste notícia, na noite de domingo (24): a sucuri mais famosa de Bonito, a Anajulia, foi encontrada morta no Rio Formoso, a tiros de arma de fogo.

