Polícia prende autores de violência doméstica em Corumbá e Caarapó

A Polícia Civil realizou nesta segunda-feira (25), duas prisões em flagrante contra homens que agrediram a companheira em diferentes municípios do interior de Mato Grosso do Sul.

Em Corumbá, segundo a Polícia Civil, a vítima acionou a Polícia Militar, pois estava sendo agredida pelo autor, que logo após o crime, fugiu. O pai dela testemunhou parte dos acontecimentos, após ouvir os gritos de socorro de sua filha, a encontrando ensanguentada no chão enquanto o autor continuava com as agressões.

A vítima, com lesões aparentes em seu rosto, informou que após as lesões corporais, ainda teria sido ameaçada de morte pelo autor. O pai e os filhos dela também foram ameaçados. Ela foi imediatamente encaminhada ao Pronto Socorro Municipal.

O pai ainda relatou ainda que o autor teria retornado, arrombado a residência e pegado seus pertences, reforçando as ameaças. Diante disso, uma equipe policial da DAM prendeu o agressor nas proximidades da casa da vítima.

Já em Caarapó, no mesmo dia a Polícia Civil foi comunicada a respeito de ocorrência de violência doméstica na aldeia da cidade. O crime teria ocorrido horas antes.

Na ocasião, o agressor, embriagado, golpeou a esposa com inúmeros chutes na região do dorso, mordidas no braço e rosto, além de ter proferido ameaças contra a vítima.

Ciente do fato, a equipe da Delegacia de Caarapó se deslocou imediatamente até a aldeia e surpreendeu o autor no momento em que este regressava de Naviraí, tendo recebido voz de prisão.

A vítima relatou extenso histórico de violência doméstica, porém, informou que nunca registrou boletins de ocorrência, por temer pela sua integridade física. O autor está preso à disposição do Juízo da comarca.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram