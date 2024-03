Deputados aguardam nova proposta do Governo para servidores aposentados e pensionistas

Os deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) têm atuado constantemente, junto ao Poder Executivo, para a elaboração de um projeto de lei para extinguir os 14% que incidem sobre os valores dos proventos. Nos últimos dias, a Casa de Leis tem auxiliado na elaboraração de uma proposta mais adequada às necessidades da categoria.

O deputado Londres Machado (PP), líder do Governo na Casa de Leis, informou que o projeto será entregue e detalhado em reunião na quarta-feira (27). “Trago uma informação à Casa e convido os deputados, líderes, as bancadas, para a reunião amanhã, às 8h30, com a presença do Governo, secretário e chefe da Casa Civil, que trarão uma proposta definitiva sobre o caso que estamos analisando há várias semanas, dos aposentados pensionistas”, destadou.

Caravina (PSDB) reiterou que o primeiro projeto enviado não foi aceito pelos parlamentares da ALEMS. “Nossa comissão e parlamentares não concordaram com a primeira proposta. Haverá a apresentação de um novo projeto, que será encaminhando amanhã. E o nosso pedido foi para que o abono chegue a quem recebe cinco salários mínimos”, relatou.

Negociação

No último dia 20, o Governo do Estado já considerava como encerradas as negociações com os aposentados e pensionistas da Ageprev e deverá encaminhar até quinta-feira a proposta de um abono de R$ 300,00 que deverá atender aproximadamente 5000 servidores.

“O governo propôs um auxílio no valor de R$ 300 para os aposentados e pensionistas com até dois salários mínimos. Essa proposta não atendeu à expectativa da comissão que ainda acredita poder estender o abono para pelos menos 11 mil aposentados”, disse Pedro Kemp (PT), durante a sessão desta terça-feira (19).

Ione Rojas, representante dos aposentados, disse que a mobilização continua e a proposta do abono, seja para 5.000 ou para 11.000 servidores, não agrada à categoria.