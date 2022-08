Parque do Laço recebe recursos para cobertura da pista de competição

Estrutura proporcionará área com galpão, varandas e barracões de 9 mil m² e custará R$ 4,5 milhões

Por Michelly Perez – Jornal O Estado MS

Com apoio e parceria do Governo do Estado, a modalidade de laço cumprido está em pleno crescimento no Mato Grosso do Sul, com a realização de eventos em diversas cidades, gerando empregos, renda e contribuindo com a economia local. Dando continuidade a série de reportagens especiais em comemoração aos 123 anos de Campo Grande, será a vez de conhecer os avanços e conquistas que serão realizados na sede do Parque do Laçador que vai receber a cobertura da pista de competição.

O governador Reinaldo Azambuja assinou o termo de apoio financeiro no dia 23 de julho, em Bela Vista, no valor de R$ 4,5 milhões, para construção da cobertura da pista em Campo Grande, em uma estrutura que vai dispor de 9.510 metros quadrados, com galpão, varandas laterais e barracões.

“Desde 2015 construímos esta parceria com o laço cumprido, com apoio e incentivo à modalidade. Esta cobertura da pista era um sonho para categoria. O Governo não daria as costas a um esporte tão tradicional no Estado. Faz parte da cultura sul-mato-grossense e tem o nosso reconhecimento”, disse o governador.

Para o presidente da Federação do Laço Cumprido de MS, Pompílio Cabral Júnior, em nenhum momento o Governo fechou as portas para modalidade. “O governador sempre abraçou a causa, nos ajudou no que foi possível e cumpriu suas promessas. Aqui juntamos cultura e esporte neste espaço”.

Élvio Borges Garcês, diretor do Parque do Laçador, também destacou a importância deste apoio para realização dos eventos. “Retomamos as atividades e temos que enaltecer este apoio a nossa modalidade, com todos os compromissos cumpridos nos últimos anos junto à categoria”.

Outras obras

Além da cobertura da pista, a gestão estadual já contribuiu com obras importantes ao Parque do Laçador, entre elas a construção de vestiários, galpões e barracões, assim como doação da área onde está a sede (Capital) e ajuda para implantação da pista de laço e arquibancadas.

Para infraestrutura urbana, também contribuiu com a pavimentação de 1 km que dá acesso ao local, fazendo a ligação com a rodovia BR-262, na saída para Três Lagoas. Antes para chegar ao Parque era estrada de chão e agora tem uma via pavimentada à disposição do público e de todos os competidores.

“Isto mostra o reconhecimento do poder público do Estado a este esporte tão tradicional. O governador vestiu a camisa do laço cumprido e acreditou na nossa modalidade”, reconheceu o presidente da Confederação Brasileira de Laço Cumprido, Gino Ferreira.

Eventos

Com a retomada dos eventos no ano passado, o governador também destinou R$ 1,2 milhão por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer do MS) para ajudar no custeio da modalidade, beneficiando 33 clubes federados no Estado, que realizam eventos em diferentes cidades.

O recurso foi destinado para realização das competições, na aplicação das estruturas como tendas, palcos, arquibancadas, grades de contenção e sonorização, assim como na aquisição das premiações aos vencedores. Este apoio permite cumprir as 30 competições em 26 municípios do Estado.

Os eventos movimentam a economia dos municípios, com hotéis lotados, restaurantes aumentando o movimento, fomento ao turismo local e esporte e lazer para o público. Segundo a Federação a média é a realização de três festas por mês, com a participação de mil laçadores em cada.

