Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Segundou com força, meu cristalzinho, e vai ser difícil encontrar alguém que consiga acompanhar o seu ritmo hoje. Aproveite essa dose extra de energia que os astros enviam para correr atrás do que deseja, já que vai sobrar disposição! Aliás, pode ser uma boa investir nos esportes ou nas atividades ao ar livre para queimar o excesso de energia e ajudar a manter o lado emocional em equilíbrio. Procure canalizar sua disposição para algo produtivo, senão, pode ter dificuldade para manter o foco. Tome a iniciativa na paquera e tudo indica que será sucesso garantido! Já com o mozão, seu jeito original e autêntico também marca pontos – só não vale exagerar.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Logo cedo, talvez tenha que cuidar de alguns assuntos domésticos que exigem mais tato. Procure adiantar as coisas e deixar tudo em ordem em casa, se puder. No trabalho, você começa a semana com sua energia um pouco mais baixa e pode se sair melhor cuidando de tarefas que exigem discrição e isolamento. O desejo de se afastar e repensar algumas coisas tende a crescer, mas não exagere. Sua intuição vai fazer hora extra e pode ter papel importante na hora de tomar decisões sérias. A vida amorosa não reserva muitas novidades e você pode ficar mais na sua. Um clima de segredo agita a conquista, mas mantenha isso escondido pelo tempo que conseguir, tá?

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Você começa a semana mais sonhador, meu cristalzinho, e pode aproveitar as energias favoráveis para tentar algo novo no serviço. A comunicação também recebe vibes maravigolds e seu signo, que já se expressa com facilidade, vai dar um show na hora de fazer contatos, apresentar ideias ou participar de reunião profissional. À noite, vale a pena reservar um tempo para se divertir com os amigos e deixar as preocupações em segundo plano. Também pode fazer planos para o futuro – anote tudo! A sintonia com o mozão ganha destaque e vai causar inveja! Está buscando um amor pra chamar de seu? Nesse caso, espalhe a notícia entre os amigos porque eles podem apresentar alguém interessante.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Pela manhã, concentre-se na área profissional e preste atenção em qualquer oportunidade de demonstrar seu potencial e causar uma boa impressão. Se souber jogar direitinho, pode até pintar promoção, aumento ou a chance de conquistar uma nova vaga. Vale a pena dedicar um tempo extra também à sua aparência porque esse esforço tem tudo para causar boa impressão. Quanto mais profissional for a sua imagem, melhor. Na vida pessoal, porém, reforce sua autoestima e não se importe demais com a opinião dos outros, tá? Tudo indica que pode ter sucesso na conquista se anda de olho em um contatinho muito popular. Bom momento para falar sobre o futuro do romance.

Leão (de 22/7 a 22/8)

A semana começa com um astral mais leve em todos os setores. Bom momento para iniciar os estudos, embarcar em um novo curso, procurar aulas gratuitas na internet – tudo o que agrega, desperta a curiosidade e aumenta seus conhecimentos será mais do que bem-vindo nesta segunda! Há boas chances de você se envolver em um programa de última hora, ou uma viagem por impulso. Precisa trabalhar e não vai rolar nada fora da rotina hoje? Então, reserve um tempo à noite para relaxar e curtir a vida. Seu jeito bem-humorado e aventureiro promete novidades e surpresas na conquista. Tem compromisso? Nesse caso, deixe a rotina bem longe do seu romance e divirta-se com o mozão.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Você começa a semana com pique para encarar tudo o que aparecer pela frente, Virgem! Vai sobrar energia para correr atrás dos seus interesses, fazer mudanças complicadas e tirar do caminho tudo o que tem atrapalhado sua caminhada nos últimos tempos. Mas não descarte os avisos da sua intuição — seu sexto sentido promete fazer hora extra hoje! Pode ser preciso um tempinho para analisar imprevistos ou transformações profundas. Seu interesse por assuntos místicos também deve crescer.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Nesta segunda, as estrelas colocam os relacionamentos em destaque. Você vai se sentir melhor se puder lidar com pessoas, tanto na vida pessoal quanto no trabalho. Reforce os laços com quem é importante para você, tire um tempo para reavivar algumas amizades, enfim, deixe a solidão e o isolamento bem longe, Libra. Pode ser mais fácil dar conta das tarefas feitas em parceria, ou que envolvem trabalho em equipe e colaboração de outras pessoas – mas não se esqueça de estender a mão aos colegas também. Se está só, não é uma boa ideia pressionar por um romance sério logo no primeiro encontro. O romance ganha mais sintonia – aguarde momentos incríveis com o mozão.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Você começa a semana com pique total para mergulhar no trabalho e batalhar pelo que deseja. Se fizer a sua parte, sem perder o foco nem se distrair no meio do caminho, pode receber o reconhecimento que merece, Escorpião. Tudo indica que vem uma proposta interessante pela frente para evoluir na carreira. Com tanta coisa acontecendo, as estrelas mandam um recado: preste atenção aos seus limites, cuide da saúde e evite assumir mais compromissos do que consegue dar conta. Ninguém é de ferro, nem mesmo você! Pena que assuntos práticos acabam atrapalhando o brilho do romance. A paquera também anda meio sem graça hoje.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Segundou, meu cristalzinho, e você começa a semana com uma dose extra de sorte, cortesia da Lua que segue firme e forte em seu paraíso. Aproveite para tentar uma aposta, se inscrever em um sorteio nas redes sociais ou fazer uma fezinha. No trabalho, criatividade e habilidade para lidar com as pessoas, principalmente com gente jovem, pode ser um grande trunfo. Também fica mais fácil conversar com pessoas que estão longe e construir pontes, seja na vida pessoal ou no serviço. Mas é a paquera que reserva as melhores novidades e você pode conhecer gente nova, espalhar seu charme por aí e se divertir muito. Tem compromisso? Demonstrações de amor vão aquecer seu coração.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Seu lado prático e seu bom-senso vão dar um show nesta segunda e você pode resolver mais coisas do que esperava. Sem tempo para papo furado, você vai encarar cada tarefa como um desafio pessoal e nada será capaz de ficar no seu caminho. Só não exagere, tá? Quem trabalha em casa pode dar um show de produtividade e, de quebra, ainda curtir o aconchego do lar. Só não se esqueça de deixar o pijama de lado se tiver uma reunião virtual, Caprica. A vida a dois ganha uma vibe mais caseira, mas nem por isso precisa cair na rotina. Maratonar aquela série aconchegada com o mozão pode ser um programa e tanto hoje. Já a paquera talvez entre em marcha lenta, mas não perca a esperança.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

A segunda começa pra lá de agitada e você vai dar conta de várias tarefas ao mesmo tempo sem o menor problema. O raciocínio rápido também se destaca, por isso, lidar com o público ou conquistar novos clientes pode ser uma ótima pedida no serviço. A comunicação ganha destaque e você não terá problemas para expor o que pensa, desfazer um mal-entendido ou entender o que os outros estão querendo. Passeio ou viagem rápida também conta com vibes maravigolds, Aquário. Mas é na conquista que a sua estrela realmente vai brilhar! Faça novos contatinhos e espalhe seu charme. Você e o mozão também podem aproveitar para relaxar e se divertir.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

A semana começa com excelentes energias para você ganhar dinheiro, Peixes! Talvez não seja o bilhete premiado da mega, mas o serviço vai render mais do que espera e a gente aproveite o que dá, certo? Seu signo costuma ser mais desapegado com as finanças, mas vale aproveitar o bom momento para colocar as contas em ordem, programar o orçamento, separar a grana para os boletos que estão a caminho… Anote tudo e, de quebra, confira se as coisas o que são importantes para você estão bem guardadas. O desejo de encontrar segurança também se estende à vida amorosa. Só não vale pressionar demais o crush ou sufocar o mozão sem motivo.