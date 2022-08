Dia começa quente mas nova frente fria deve derrubar temperaturas

A segunda-feira (15) começou com temperaturas elevadas em todo Mato Grosso do Sul, com baixo índice de umidade relativa do ar, variando entre 20 e 30%. De acordo com a previsão, a a partir desta terça-feira (16) as chuvas podem chegar em vários pontos do Estado, o que antecipa a chegada de uma nova frente fria.

Em Campo Grande a semana começou com mínima de 19ºC e a máxima atinge os 33ºC. A tarde está previsto poucas nuvens com névoa seca e durante a noite as nuvens permanecem mas não chove, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Para Dourados os termômetros podem atingir os 36ºC; em Porto Murtinho o dia será quente e seco, com máxima de 37ºC. Já na região pantaneira, em Corumbá, a máxima prevista para esta segunda-feira é uma das mais altas do Estado, 38ºC.

De acordo com o meteorologista Natálio Abraão, o Estado se prepara para a chegada de uma massa de ar polar mais intensas e rigorosa do ano, a partir da quarta-feira (17). A nova frente fria deve trazer pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com possibilidade de rajadas de ventos em todo o centro-sul de Mato Grosso do Sul.

