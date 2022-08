Pavimentação e novo acesso ao Núcleo Industrial são elogiados por trabalhadores

Obra na Capital beneficiou as empresas e mudou a realidade de quem trafega pelo local

Cansados de presenciar acidentes e ter que arcar com os prejuízos provocados pelos estragos que as más condições da via causavam em seus veículos, os trabalhadores que passam pelo Núcleo Industrial de Campo Grande (Indubrasil), agora comemoram a chegada de investimentos de R$ 6,7 milhões que proporcionaram melhorias na infraestrutura urbana e mais segurança.

Dando continuidade para a série de reportagens especiais produzidas pelo O Estado, para comemorar os 123 anos de Campo Grande, na edição deste sábado (13), A equipe do O Estado vai revelar as expectativas e opiniões da população que trafega pelo Indubrasil.

O Governo do Estado investiu R$ 6,7 milhões nas intervenções, com recursos advindos do programa Pró-Desenvolve (antigo Fadefe), conduzido pela Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

A pavimentação e novo acesso contribuiu para o desenvolvimento da região, dando mais competitividade às empresas e é por isso, que está sendo elogiado pelos moradores, comerciantes e profissionais que trabalham no local.

“Com o novo asfalto as condições ficaram boas, pois facilita o acesso ao local para a chegada dos caminhões e carretas que vão transportar os produtos, antes a avenida principal tinha muito buraco, o pessoal reclamava muito”, descreveu Márcio Manoel Rodrigues, motorista da fábrica da Funada. Ele trabalha no trecho desde 2009.

Genivaldo Conceição, que é motorista na região desde 2013, contou que a obra facilitou o trabalho dos profissionais. “Antes o acesso tinha muito buraco, terra e difícil de trabalhar, quebrou muitos veículos, depois das obras melhorou bastante e o asfalto continua de muita qualidade”.

O motorista Valdenir Ferreira, que presta serviços para empresa ADM, também destacou que o cenário mudou na região. “No passado era terrível, sempre passava por este trecho e a estrutura era precária, podendo gerar acidentes e estrago de caminhões, agora é outra realidade e as condições são bem melhores”.

Para Márcio de Lucena o acesso ao Núcleo Industrial está 100% satisfatório. “Já estou há três anos trabalhando como motorista aqui na região e a infraestrutura está de qualidade, não podemos reclamar”.

Comerciantes

Os comerciantes locais também são beneficiados e lembram que antes o acesso ao local era difícil. “Estou aqui há 30 anos com meu bar e posso dizer que o asfalto melhorou bastante a região, tanto que se tornou um lugar bom para morar. Quanto melhor o movimento nas empresas, melhor ao comércio”.

Lucimar Alves Costa, que tem um quiosque em frente as empresas, destacou que as obras de infraestrutura ajudam todos. “O acesso está ótimo e as vendas aumentam de acordo com o movimento das empresas, principalmente em época da safra de soja”.

Já Diego Ferreira, que é morador da região e trabalha no núcleo, disse que a rotina era diferente no passado, já que a pista tinha muitos buracos e que inclusive perdeu um amigo, vítima de acidente. “Agora a pista e o acesso estão em boas condições”.

O Núcleo Industrial de Campo Grande foi implantado no final da década de 1970, resultado do crescimento da cidade e a importância da criação de um espaço para instalação de novas indústrias. As atividades começaram em uma área de 200 hectares localizada na região oeste, nas margens da BR-262. Acesse também: Procon organiza semana para população negociar pendências de água e energia

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

[Texto: Michelly Perez, Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul]