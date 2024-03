Para quem já viveu em condições precárias, chegada da rede de água e esgoto é “benção”

Mais de mil famílias da Homex são contempladas com saneamento com tarifa social

Há todo tipo de residência, dos mais variados estilos, mas pelas ruas de Campo Grande observa-se um padrão estabelecido por lei: há sempre um relógio de luz e água para medição do consumo. Porém, quando você chega nas estreitas vias que ficam nos fundos do Jardim Centro-Oeste, na saída para São Paulo, esse padrão não era seguido e isso significava a falta de saneamento básico para quem vive ali, na comunidade Homex. A realidade daquelas pessoas finalmente será diferente, o reconhecimento de que não são mais uma comunidade de invasores mudará, pois as patrolas abrem espaço para a chegada do saneamento básico. A ação é uma iniciativa da prefeitura em conjunto com as Águas Guariroba. Que, na terça-feira (27) à tarde, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, em conjunto com o presidente da Águas Guariroba, Themis de Oliveira, realizaram uma visita técnica para acompanhar as obras de implantação de redes de água e esgoto na comunidade. A ação visa beneficiar cerca de 1,5 mil famílias da região.

Após um mutirão de regularização, realizado em um sábado, a parceria entre a Águas Guariroba e a Amhasf (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários) possibilitou a inscrição de 900 contratos para instalação da rede de água e esgoto tratados. Pouco mais de uma semana depois do evento, as ruas de areia estão marcadas pelas máquinas, canos azuis surgem próximos aos muros, homens uniformizados trabalham e moradores conseguem enxergar, no mínimo, o que tanto sonhavam. Desde 20 de março, equipes da concessionária atuam no local. Durante a visitação, o diretor-presidente, Themis de Oliveira, destacou que a iniciativa é sobre trazer saúde, melhorar a qualidade de vida das pessoas, beneficiar a comunidade e sobre saneamento básico.

“Antes, era uma situação precária, sem estabilidade na água e sem saneamento adequado. Agora, todas as famílias terão acesso à água e esgoto de forma constante e organizada”, enfatizou. Apesar de ser uma implantação com muitos processos, Themis destaca que o prazo máximo para a conclusão dos trabalhos é de até dois meses. “As obras estão avançando rapidamente, com várias equipes trabalhando. Começamos há cerca de uma semana, e acredito que, em no máximo 60 dias, toda a obra estará concluída e entregue para a população”, estima.

Além de garantir que a ação pode ser traduzida como “saúde na medida certa”, o diretor-executivo do projeto, Gustavo Buim, acrescenta detalhes sobre as obras.

“Antes, não havia saneamento adequado; era tudo improvisado com mangueiras. Agora, estamos instalando redes hidrométricas em todas as casas, garantindo água estável e coletando o esgoto. São 12,6 quilômetros de rede de esgoto e nove quilômetros de rede de água, beneficiando essas famílias que antes não estavam inclusas. Agora podemos dizer que isso é saúde na medida certa”, salientou o profissional.

Já a prefeita Adriane Lopes expressou sua satisfação com o progresso observado até o momento e informa que cerca de 160 famílias já receberam os benefícios do saneamento nos últimos oito dias, beneficiando parte das 1500 famílias que residem na região. “A medida que a rede é instalada, ela já começa a funcionar. Então, todo o equipamento corta qualquer gambiarra, ligações clandestinas ou provisórias realizadas anteriormente pelos moradores. Após cortar, em poucas horas, já tem água disponível e as pessoas já podem começar a utilizar. E no final do dia, garantimos que todas as casas que passamos tenham água e esgoto ligados”, explica.

Ainda, Adriane Lopes destacou também que o saneamento é crucial para melhorar a qualidade de vida das pessoas e reduzir as filas nas unidades de saúde. “Já se passaram oito dias e três quilômetros e meio foram concluídos. Essa é uma obra de grande relevância para a comunidade Homex! São 1.500 famílias, quase 5 mil pessoas que residem aqui. O saneamento é vida! Ele reduz as filas nas unidades de saúde e melhora a qualidade de vida das pessoas”, frisa a prefeita.

Antes do saneamento básico

Em 2013 a construtora mexicana Homex abandonou o empreendimento com atraso nas entregas de 272 apartamentos, que foram iniciados, e chegou a pedir R$20 milhões à Prefeitura para ceder os terrenos por ali. Foi durante essas negociações que as famílias se instalaram irregularmente nos lotes, construíram suas moradias, puxaram fios de energia precários e a água que saía da torneira chegava a ser um mistério de onde vinha. Até que em março de 2023 a Prefeitura de Campo Grande sancionou o Projeto de Lei nº 10.885/2023, que regulariza a área da Homex e, só então, as políticas públicas começaram a chegar.

“São sete anos de comunidade e nesses anos todos foi muito difícil tomar água suja, contaminada, muito perto de fossas. Agora é uma satisfação ver a regularização chegar. Graças a Deus eu fui guardada e não tive infecções, mas temos crianças e idosos com imunidade baixa, que ficam expostos às bactérias”, compartilha Andrea Florentino de Oliveira, de 44 anos, que se recupera de uma cirurgia cardíaca.

Em frente a calçada da sua casa, o profissional autônomo Felix Pereira Rodrigues, de 39 anos, já está com a tubulação “no jeito” para ser ligada. “Já passamos um bom bocado de ruim aqui, mas graças a Deus as coisas estão se encaixando. A comunidade está se superando. Nós éramos taxados como invasores, agora somos residentes de um bairro completo”, diz orgulhoso.

Solene Assis de Oliveira, de 33 anos, entende que a obra representa, saúde!

“Essa água me fez ficar 30 dias no hospital, com celulite bacteriana na garganta, além das feridas no corpo. Quando eu estava internada, meu filho ligou e disse ‘mãe, vão instala água aqui para a gente’ e eu chorei em agradecimento”.

Direito universal

Durante o atendimento à comunidade, o diretor-presidente da Amhasf, Claudio Marques, destacou que as obras representam os avanços que a regularização fundiária trouxe para a região. “Não basta apenas regularizar sem trazer melhorias. Já foi iniciado o processo de regularização da energia, que está na fase final, e agora estamos dando início à regularização da água. Em parceria com a Águas Guariroba, foi desenvolvido um planejamento cuidadoso para alcançar esse objetivo. Buscando melhorias diárias para as comunidades, e isso está se tornando realidade”, afirmou Cláudio.

Ao todo, serão aproximadamente 60 dias de obras para instalação e conexão de toda a rede. No primeiro mutirão foram 900 inscritos, mas novos eventos para oficialização dos contratos ainda devem ser realizados durante os trabalhos. Os moradores terão um sistema de cobrança diferenciado, tipo Tarifa Social, nos quatro primeiros meses após a instalação das redes.

Por Kamila Alcântara e Ana Cavalcante

