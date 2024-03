Adriane Lopes eleva Campo Grande ao reconhecimento internacional na assistência às pessoas vulneráveis

A ascensão internacional de Campo Grande como exemplo de excelência no atendimento a pessoas vulneráveis é um testemunho não apenas da dedicação da cidade à saúde pública, mas também do compromisso político e visionário da prefeita Adriane Lopes. Sob sua gestão progressista, a capital de Mato Grosso do Sul não apenas abraçou a inovação na prestação de serviços de saúde, mas também desafiou as normas estabelecidas, moldando novos paradigmas de cuidado e inclusão.

O destaque dessa transformação é o programa Consultório na Rua, cujo reconhecimento internacional no maior congresso de saúde bucal do mundo em Nova Orleans é uma prova tangível de seu impacto. Esse programa, que teve continuidade e avança sob a liderança da atual Prefeita, não apenas oferece serviços de saúde essenciais diretamente às pessoas em situação de rua, mas também promove a dignidade e a inclusão social por meio de um atendimento humanizado.

Desde sua criação em 2013, o Consultório na Rua em Campo Grande tem sido uma ferramenta importante para ajudar pessoas que vivem nas ruas, oferecendo cuidados de saúde onde são mais necessários. A atual gestão municipal tem validado a prestação desses serviços essenciais adaptados às necessidades das pessoas em situação de rua.

Classificado pelo Ministério da Saúde e operando com ações compartilhadas e integradas às Unidades Básicas de Saúde (UBS), bem como com a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e demais equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), da Saúde, o Consultório na Rua mostra como a política local pode fazer uma grande diferença na vida das pessoas vulneráveis, fornecendo cuidados importantes e contínuos.

Destaque como um modelo de atenção e cuidado, é importante reconhecer neste contexto do programa sócio assistencial, o papel fundamental da liderança política na continuidade e no sucesso desse projeto. A visão da prefeita Adriane Lopes e seu compromisso com políticas públicas adaptáveis às necessidades das populações mais vulneráveis têm sido os motores dessa mudança significativa em Campo Grande.

Ao ser reconhecido internacionalmente, o projeto Consultório na Rua destaca não apenas os esforços locais, mas também ressalta a importância de políticas inclusivas e centradas nas pessoas. “Campo Grande está definindo um novo padrão de excelência em cuidados de saúde e bem-estar social, inspirando outras comunidades a seguirem seu exemplo e promovendo uma mudança global em direção a um cuidado mais humano e inclusivo”, pondera a Prefeita Adriane Lopes.

Nova Orleans

O trabalho do Consultório na Rua de Campo Grande foi citado como exemplo em atendimento a pessoas em situação de rua durante a apresentação de um projeto de pesquisa realizada pelo professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Rafael Aiello Bonfim, no Congresso da Associação Internacional para Pesquisa Dentária, Oral e Craniofacial, realizado na cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos.

O evento acontece simultaneamente à Reunião Anual da Associação Americana de Pesquisa Dentária, Oral e Craniofacial e a Reunião Anual da Associação Canadense para Dental Research e é considerado o maior congresso de saúde bucal do mundo.

O professor doutor explicou que a pesquisa tem três objetivos cruciais, buscando melhorar a implementação de políticas voltadas a pessoas em situação de rua, considerando a saúde bucal e a saúde única, definindo os principais atores envolvidos neste processo de implementação, para que as pessoas recebam ao menos o mínimo previsto em constituição, que é o direito à saúde. “E para isso é necessário que haja uma articulação intersetorial”, complementa.

Neste contexto, o pesquisador apresentou relatos de casos de pacientes acompanhados pelo Consultório na Rua que tiveram o acesso facilitado aos serviços de saúde e, até mesmo, proporcionaram um resgate da dignidade destas pessoas, contribuindo para reinseri-los na sociedade.

