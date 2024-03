Homem morre após queda em estrada rural de Amambai

Um motociclista de 42 anos, morreu na noite de quarta-feira (27) após cair da motocicleta que pilotava, na cidade de Amambai, localizada a 351 km de Campo Grande. As causas do acidente estão sendo investigadas, mas informações preliminares indicam que a vítima teria morrido ao perder o controle e cair da motocicleta, em uma estrada rural do município.

De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas relataram que o homem caiu sozinho da motocicleta, entretanto, o veículo envolvido no incidente não foi localizado no local, e não foram identificados outros veículos que pudessem ter contribuído para o trágico desfecho.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e ao chegar no local, os socorristas encontraram o corpo da vítima em estado agitado e sem capacete, tendo sofrido perda significativa de sangue. Todos os procedimentos necessários foram imediatamente iniciados, e os militares conseguiram estabilizar a vítima antes de transferi-la para o Hospital Regional.

No entanto, mesmo com todos os esforços da equipe médica, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu. O acidente foi registrado como “sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima”, e uma investigação será conduzida para esclarecer os detalhes do ocorrido.

