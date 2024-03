Corpo é encontrado na BR 262 em Três Lagoas

No final da tarde da última quinta-feira (27), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar registraram um caso de homicídio. As primeiras informações disponibilizadas pela equipe do corpo de bombeiros indicavam que um homem havia tentado cometer suicídio próximo a um radar, na BR-262, em Três Lagoas.

No local, os policiais militares identificaram que, na verdade, o homem estava morto e foi desovado na rodovia por uma pessoa que passava de carro pela BR. A vítima não possuía documentos pessoais e aparentava ser jovem.

Ele apresentava três perfurações de arma branca, duas na região do pescoço e uma no abdômen. A Polícia Científica (Perícia) da Polícia Civil foi acionada para coletar mais dados no local e repassá-los à autoridade policial para esclarecer o caso.

Com informações da rádio Caçula.

