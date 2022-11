Para alegrar o Natal, entidades arrecadam brinquedos e alimentos

Doações serão destinadas para famílias carentes e alas pediátricas de hospitais

A menos de um mês para o Natal, alguns projetos estão se reunindo para arrecadar presentes para crianças carentes de Campo Grande. Além dos tradicionais brinquedos, algumas das entidades estão em busca de doações de alimentos para a montagem de cestas básicas a fim de garantir a ceia de Natal das famílias em vulnerabilidade. Os produtos colhidos deverão ser entregues em comunidades, ONG’s (organizações não governamentais) e alas pediátricas de hospitais.

A FACHAAA (Associação Atlética Acadêmica da Faculdade de Ciências Humanas), está realizando essa ação pela primeira vez e contou com a ajuda da ONG LBV (Legião da Boa Vontade), e assumiu o compromisso de presentear cerca de 200 crianças e 20 idosos neste Natal. De acordo com o secretário da FACHAAA, Marcos Vinícius, 20, as cartinhas já foram adotadas e seguem ainda recebendo doações de alimentos não perecíveis, para realizar a montagem de cestas básicas.

“Começamos a ação no mês passado junto com a ONG LBV e estamos fazendo nossas correrias para poder arcar com todo o compromisso assumido em relação aos brinquedos novos e alimentos não perecíveis para poder entregar no dia da nossa ação. As cartinhas são de crianças assistidas pela ONG, entre 6 e 15 anos, além do grupo de idosos que também vamos atender.” Quem quiser fazer parte desta ação pode enviar as doações via pix com a chave: [email protected] qualquer quantida é bem-vinda.

O Esquadrão da Juventude, também está arrecadando brinquedos para presentear crianças nessa data festiva, tendo um foco um pouco diferente dos demais. O fundador, Fábio Rocha, explicou a O Estado que este ano eles pretendem levar os presentes nas alas infantis dos hospitais de Campo Grande.

“Nós vamos arrecadar pelas redes sociais. A gente pretende atender mais de mil crianças. Se for liberado este ano nós vamos entregar nos hospitais. Santa Casa, Hospital Regional e Universitário porque faz dois anos que a gente não consegue entrar nos hospitais, por causa da pandemia e, por isso, queremos voltar neste ano. Vamos entregar no dia 25 de dezembro mesmo”, afirmou.

Como de costume, o Governo do Estado também manterá a tradição de sete anos realizando a campanha de doação. O 7º evento de Natal “Divida a Brincadeira” começou na última terça-feira (22). O governador Reinaldo Azambuja e a primeira-dama Fátima Azambuja enfatizaram a importância do brincar para o desenvolvimento dos pequenos.

Reinaldo Azambuja destacou que muitas crianças não têm com o que brincar e que os servidores, empresários e comerciantes dão demonstrações de solidariedade ao participarem da ação. “Começamos com 23 instituições beneficiadas em 2015 e chegamos a 118 no ano passado. Com certeza, neste ano vamos ter sucesso novamente.”

O evento é organizado pela SAD (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização) e conta com a participação de todas as secretarias e autarquias estaduais, com o objetivo de proporcionar um Natal especial para crianças em vulnerabilidade social.

Levando alegria aos moradores da comunidade do Mandela, o grupo AME (Amparo Move a Esperança) também está arrecadando mantimentos para montagens de cestas básicas e brinquedos para as crianças. Uma das responsáveis pela ação, Elenir Marinho, explicou que quem desejar doar é só entrar em contato pelo telefone: (67) 99271- 8820, que os voluntários do projeto buscarão as doações.

“Nós pedimos doação de alimentos não perecíveis, panetones, frangos, frutas e refrigerantes, pedimos também brinquedos. Isso é necessário pois serão montadas 185 cestas de alimentos e um presente para cada criança”, destacou Elenir.

Por Camila Farias – Jornal O Estado de MS.

Leia a edição impressa do Jornal O Estado de MS.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.

Veja também: Campanha Papai Noel dos Correios é a chance de colocar a magia do natal em ação