Copa do Mundo movimenta bares e restaurantes de Campo Grande

Shoppings não ficaram de fora e somam aumento de 20% no fluxo de pessoas em dias de jogo

Que a Copa do Mundo movimenta o mercado não é novidade, porém, muitos bares e restaurantes de Campo Grande aproveitaram a competição esportiva para “bombar” ainda mais o fluxo de clientes, inovando nos serviços oferecidos.

Exemplo de aposta para aquecer as vendas é o restaurante e açougue Barretto Steak, localizado na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande: o local é especializado em pratos e cortes de carnes e optou por estratégias diferentes para atender dois públicos diferentes.

Os que preferem sair para ver os jogos podem desfrutar de um cardápio especialmente preparado para a Copa. A tática foi desenvolvida pela proprietária, Marina Barretto, que optou por pratos tradicionais de boteco e que harmonizam perfeitamente com as partidas de futebol. Entre eles estão opções como porções de batata e mandioca frita, pastéis e frango à passarinho e ainda promoções de bebidas alcoólicas, combinação “queridinha” por grande parte dos clientes.

Em contrapartida, àqueles que preferem acompanhar a competição no conforto do lar, o local oferece alternativas práticas, por meio do serviço de açougue, que são os kits churrasco. “O sul-mato-grossense adora reunir os amigos e a família e fazer ‘aquele’ churrasco. Somos açougue e restaurante e nos preparamos pelos dois lados. Para o açougue, montamos o kit ‘Churrasco Campeão’, que será oferecido até a final da Copa do Mundo”, explica a proprietária Marina Barreto.

Indo além das promoções, o estabelecimento investiu pesado no conforto dos torcedores que podem assistir aos jogos por meio de um telão instalado no salão principal e televisores no mezanino e açougue. Um detalhe que vem fazendo sucesso é a “vaca”, mascote do lugar: está instalada na parte externa do restaurante. Caracterizada de verde e amarelo, ela é sensação.

Após a estreia do Brasil na última quinta-feira (24), a empresária revela que os frutos da organização já estão sendo colhidos, inclusive com resultados acima do esperado. “O resultado foi além do que estávamos esperando, o Barretto Steak completa um ano no fim deste mês e tivemos muita procura nas reservas e kits churrasco”, relata.

De acordo com o presidente da Abrasel-MS (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul), Juliano Wertheimer, os comerciantes estão otimistas e esperam ganhos acima do previsto para o período. “Vários restaurantes de Mato Grosso do Sul estimam um aumento de pelo menos 20% no faturamento neste fim de ano, levando em conta os jogos da Copa do Mundo”, detalha.

O representante da associação ainda destaca que esse tipo de estabelecimento sai na frente na preferência da população, que enverga os lugares como opções práticas. “Bares têm um impacto positivo maior com as partidas da seleção, já que várias empresas se organizam para liberar os funcionários. Então tem muita chance de bares e também restaurantes terem um incremento der faturamento graças à Copa, contribuindo para o aquecimento do setor”, conclui.

