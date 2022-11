Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Você vai se importar mais com o que as pessoas pensam a seu respeito, por isso, vale fazer um esforço extra para causar uma boa impressão se quiser colecionar elogios. Se anda de olho em algum produto ou roupa, ligue suas antenas para aproveitar uma promoção. Ouça seu sexto sentido e não pense duas vezes se for preciso esconder seus objetivos para afastar as inimigas. Às vezes, esconder o jogo é o caminho mais fácil pra tirar os invejosos da sua, bebê! Que tal dar aquele up no guarda-roupa? Um contatinho popular e disputado pode despertar interesse se está só. Com o mozão, a sintonia fica mais forte à noite e tudo se ajeita aos poucos.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Seu espírito aventureiro vai dar as caras neste domingo, Touro. Aproveite o astral favorável para planejar uma viagem e pesquisar mais sobre um lugar que gostaria de visitar. Mas se der pra cair na estrada hoje, melhor ainda. Você vai contar com energia e disposição de sobra para dar conta de qualquer coisa – suas chances de sucesso aumentam se investir em conhecimento na sua área de atuação, apesar do dia de folga. Mais tarde, entre em contato com amigos que estão longe e mate a saudade. Os astros prometem agitar as coisas na paquera e pode se encantar com um contatinho recente. No romance, que tal sair da rotina e fazer um programa diferente?

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Você começa o dia com seu sexto sentido pra lá de afiado! É um bom momento para aprofundar seu conhecimento em assuntos místicos, investigar a fundo qualquer coisa que chamar sua atenção e até descobrir algumas coisas que andaram escondendo de você. Tanta concentração e foco também ajuda a realizar algumas mudanças que vinha empurrando com a barriga. Assuntos religiosos também podem despertar seu interesse agora. Vai ser mais fácil introduzir algumas mudanças na rotina, ainda mais se quer cuidar da saúde. Tá na pista? Você vai dar um show de sensualidade! A paixão tem tudo para crescer e tacar fogo nos lençóis!

Câncer (de 21/6 a 21/7)

O espírito de colaboração vai falar mais alto e você não pensará duas vezes para estender a mão a alguém querido. Aproveite para trocar informações e conhecimentos com pessoas em quem confia, pedir conselhos aos amigos, enfim, dê um chega pra lá na solidão! Os relacionamentos pessoais também ganham destaque e você deve se entender melhor com todo mundo, tanto nas amizades quanto no romance. Astral favorável para firmar compromisso se está se encontrando com alguém. A vida amorosa conta com uma dose extra de romantismo, mas com a Lua de mudança pra Aquário à noite, a paixão vai pegar fogo a partir de agora!

Leão (de 22/7 a 22/8)

Domingou, Leão, mas talvez o seu foco esteja mais nas tarefas e obrigações do dia a dia do que nos momentos de folga que o final de semana promete. É verdade que as coisas não vão se resolver num passe de mágica, mas se anda pensando em fazer ajustes na rotina e quer adotar um estilo de vida mais saudável, saiba que você estará à altura de qualquer desafio. Mudanças em casa também correm às mil maravilhas se fizer sua parte e oferecer uma mãozinha. No final do dia, quem vai sair ganhando é a sua imagem. Pode ser que a vida amorosa pegue no tranco à noite, mas o mozão não vai ter do que reclamar! A paquera talvez ande meio devagar.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Com a Lua bailando em seu paraíso astral, tudo indica que a sorte vai sorrir pro seu lado, bebê! Aproveite para fazer uma fezinha e até se arriscar um pouco. Você conta com a proteção dos astros na hora de se divertir, passear, reunir as pessoas queridas… É pra levantar as mãos pro céu e agradecer! Criatividade e muito carisma serão suas qualidades mais marcantes tanto na relação com os amigos quanto com a família. Mas são os assuntos amorosos que recebem as melhores energias hoje. Uma paixão à primeira vista pode fazer seu coração bater mais rápido. Tem compromisso? Há sinal de sintonia e muito romantismo ao lado do mozão. Só não deixe a saúde em segundo plano à noite.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Você começa o dia com o desejo de fazer algumas mudanças em casa ou de colocar as tarefas de rotina em ordem. Se pensa em trocar de endereço, pode ser um bom momento para pesquisar a mudança, embalar as coisas, procurar um novo lar ou até dar os primeiros passos para iniciar uma reforma, Libra! Também vai sobrar disciplina para focar em tarefas mais rotineiras, traçar planos realistas e cuidar da saúde com produtos naturais e receitinhas caseiras. Há chance de se envolver com um ex, mas atenção para não repetir o mesmo erro, tá? Com a Lua em seu paraíso à noite, a vida amorosa fica perfeita, do jeitinho que sempre sonhou. Vai arrasar na conquista também.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

O dia começa com um astral mais leve. Aleluia! Passeio, viagem rápida e bate-papo estão protegidos, assim como tudo o que envolva comunicação. Aproveite para fazer contatos interessantes, ganhar novos seguidores nas redes sociais e curtir a vida. Viagem rápida ou passeio parece irresistível – se pintar uma oportunidade, agarre com as duas mãos e não solte! Você e o mozão poderão conversar sobre qualquer assunto e até esclarecer um mal-entendido. Se anda sonhando com um amor pra chamar de seu, saiba que uma paixão à primeira vista, ou à primeira mensagem, pode surpreender. À noite, curtir a família ajuda a relaxar e recuperar as energias antes de encarar a semana.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Hoje, os astros seguem enviando energias maravigolds pra você encher o bolso! Claro que não dá pra sair comprando tudo o que vê pela frente, mas se tiver bom-senso ao lidar com dinheiro, pode encontrar promoções e pechinchas pela frente. Tire um tempinho para organizar as contas e programar algumas compras mais caras para a casa ou para o final de ano, que precisam ser divididas. O cartão de crédito pode ser um aliado, desde que usado sem exagero. Por outro lado, o romance pede cautela com a possessividade. A conquista promete novidades à noite e tudo vai parecer mais leve e animado. A dois, vai sobrar diversão – se joga!

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Neste domingo, as estrelas mandam vibes maravigolds, avisando que você terá energia de sobra para defender seus interesses e curtir seus passatempos preferidos. Aposte na simpatia para convencer os outros a ficarem do seu lado, ou para mostrar suas ideias e pontos de vista. A diplomacia também pode ajudar na hora de se divertir ou de fazer alguns contatos nas redes sociais, por exemplo. Esbanjando charme, vai ser mais fácil deixar a timidez de lado e tomar a iniciativa na conquista. Palavras picantes prometem animar os momentos com o mozão e agitar as coisas no romance. À noite, porém, seu lado mais possessivo pode dar as caras. Pegue leve!

Aquário (de 21/1 a 19/2)

O desejo de ficar no seu canto segue em alta neste domingão, Aquário, e você vai sonhar com paz e sossego. Como nem sempre dá pra fazer só o que a gente tem vontade, o jeito é confiar em seu sexto sentido para lidar com um imprevisto ou inventar uma desculpa para faltar a um programa com a família ou os amigos. Escolher quem merece sua confiança pode ser meio complicado, mas você vai tirar de letra! Há chance de se envolver com um crush antigo se o coração estiver vago. Reforce os laços no romance e troque confidências com o mozão. À noite, a Lua entra em seu signo e tudo vai correr com mais tranquilidade.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Você começa o domingão esbanjando otimismo e o céu será o limite para os seus sonhos! Vai ser divertido compartilhar suas ideias e abrir a mente pra escutar quem tem um ponto de vista diferente do seu, especialmente se tem planos para se encontrar com amigos e colegas hoje. As amizades ganham destaque e vale a pena reservar tempo para colocar o papo em dia com o pessoal, mesmo que seja apenas nas redes sociais. Respirar novos ares ajuda a desestressar e, numa dessas, um amigo pode dar uma mãozinha na paquera. As estrelas avisam que vai se divertir muito com o love se abrir seu coração e caprichar no romantismo. À noite, aproveite para se recolher e repor as energias.

